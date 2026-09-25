Fast zwei Jahre später: Luma Island kommt auf Konsolen und bringt ein wichtiges Feature mit

Auf PCs dürfen SpielerInnen schon seit 2024 ihre Farm aufbauen und die namensgebende Insel erkunden. Nun wagt Luma Island endlich den Sprung auf weitere Plattformen: Feel Free Games hat Umsetzungen für PlayStation 5 und Xbox Series angekündigt.

Beide Konsolenversionen sollen noch 2026 erscheinen. Einen konkreten Termin gibt es bislang allerdings nicht.

Gemeinsam über alle Plattformen hinweg

Mit dem Konsolendebüt bekommt Luma Island außerdem vollständiges Crossplay. Bis zu vier SpielerInnen können dadurch gemeinsam losziehen – unabhängig davon, ob sie auf PlayStation 5, Xbox Series oder PC spielen.

Dabei ist Luma Island mehr als ein reiner Farming-Sim. Zwar könnt ihr eure eigene Farm bewirtschaften, angeln, Ressourcen sammeln und Gebäude errichten, darüber hinaus warten aber Wälder, Berge, Höhlen und alte Tempel darauf, erkundet zu werden. Dort gilt es, Rätsel zu lösen, Fallen auszuweichen und Schätze aufzuspüren.

Auf klassische Ausdauerleisten und Inventarbegrenzungen verzichtet das Spiel bewusst. Dazu kommen verschiedene Berufe wie Archäologe, Schmied, Koch, Fischer, Juwelier oder Schatzjäger, die jeweils eigene Rezepte, Ressourcen und Werkzeuge mitbringen.

Natürlich dürfen auch die namensgebenden Lumas nicht fehlen. Die kleinen magischen Begleiter schlüpfen aus Eiern, begleiten euch anschließend auf euren Reisen und helfen unter anderem dabei, versteckte Schätze aufzuspüren.

Wer es besonders gemütlich möchte, kann den Cozy-Modus wählen, in dem Kämpfe optional sind. Daneben stehen mit Adventure und Hero zwei weitere Modi für SpielerInnen bereit, die etwas mehr Herausforderung suchen. Luma Island ist seit dem 20. November 2024 für PCs via Steam erhältlich. PlayStation 5 und Xbox Series folgen noch 2026.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Luma Island, Feel Free Games