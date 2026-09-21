98 Prozent positiv: Dieses kleine Cozy-Game begeistert gerade die Steam-Community

Der Cozy-Markt ist mittlerweile ziemlich gut gefüllt, doch eine Neuerscheinung schafft es gerade, auf Steam besonders positiv aufzufallen. Woodo ist erst seit dem 16. September erhältlich und kommt aktuell bei Steam auf satte 98 Prozent positive Nutzerbewertungen. Wir kennen es seit der Indie World im März dieses Jahres.

Zum Zeitpunkt der Erhebung stammen diese aus 512 Rezensionen. Damit trägt das Spiel von Tiny Monks Tales und dem deutschen Publisher Daedalic Entertainment die Wertung „äußerst positiv“. Das Spiel kann sogar mit einer deutschen Vertonung aufwarten.

Ein „3D-Malbuch zum Anfassen“

Woodo beschreibt sich selbst als eine Art „3D-Malbuch, das man anfassen kann“. GameRant beschreibt es zumindest als Animal-Crossing-ähnlich. Statt aber ein Dorf wie in Animal Crossing aufzubauen, setzt ihr handgefertigt wirkende Holz-Dioramen zusammen.

Dazu dreht und untersucht ihr die kleinen Welten und findet heraus, an welche Stelle die verschiedenen Gegenstände gehören. Mit jedem richtig platzierten Teil erhält das Diorama mehr Farbe, Details und Animationen. Zeitlimits oder Highscores gibt es nicht.

Begleitet wird das Ganze von einer angeblich nostalgischen Geschichte über Foxy und den Frosch Ben, deren Kindheitserinnerungen ihr Stück für Stück zusammensetzt. Wer einmal nicht weiterkommt, kann zudem Hilfestellungen nutzen. Die Ähnlichkeiten zu Animal Crossing liegen damit weniger im Gameplay als in der gemütlichen Atmosphäre, den niedlichen Tierfiguren und der farbenfrohen ländlichen Präsentation.

Woodo ist für PCs via Steam, PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch und „Switch 2“ erhältlich. Auf Steam steht außerdem weiterhin eine kostenlose Demo zur Verfügung.

Der Trailer:

via GameRant, Bildmaterial: Woodo, Daedalic Entertainment, Tiny Monks Tales