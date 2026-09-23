Da kann kein Spiel mithalten: Remake-Director von Final Fantasy VII über Umfang der Trilogie

Wenn ihr es tatsächlich durchgehalten habt und im April alle drei Remake-Teile zu Final Fantasy VII am Stück spielen möchtet, dann müsst ihr euch ganz schön viel Zeit nehmen.

Vor allem, wenn ihr Perfektionisten seid. How Long To Beat listet Final Fantasy VII Remake für Competionists mit 86 Spielstunden und Final Fantasy VII Rebirth mit 160 Stunden – Final Fantasy VII Revelation wird Rebirth wahrscheinlich diesbezüglich in Nichts nachstehen.

Der Umfang ist riesig, gewiss. Man stelle sich mal vor, Square Enix hätte aus drei Spielen tatsächlich nur eines gemacht. Wie auch immer man zur Remake-Trilogie steht, die Leistung des Entwicklerteams hinter den Spielen dürfte einigermaßen unbestritten sein – nicht nur im Kontext der Spielzeit der Spiele.

Im Gespräch mit Final Weapon lässt Director Naoki Hamaguchi noch einmal den Umfang und die Entscheidung zu drei Spielen Revue passieren. Die Fragesteller vermuten, dass sich eine Konstellation mit Umständen wie bei der Remake-Trilogie nie wieder einstellen könnte. Eines der beliebtesten und einflussreichsten Spiele der Geschichte; neu aufgelegt mit drei vollständigen Spielen nach fast 30 Jahren – unter Beteiligung vieler der originalen Erschaffer.

„Wenn, dann nur sehr wenige.“

Hamaguchi denkt, beliebte Spiele aus alten Zeiten würden sicher noch einige neu aufgelegt. Er fügt hinzu: „Allerdings ein Spiel wie dieses, das auf drei Titel aufgeteilt wird … Ich bin mir nicht so sicher, ob es davon viele geben wird; wenn überhaupt, dann nur sehr wenige.“

Hamaguchi fährt fort: „Nicht nur ist Final Fantasy VII riesig und der Umfang der Remake-Reihe einfach enorm, sondern in gewisser Weise glaube ich auch, dass es nie wieder ein Spiel geben wird, das in Bezug auf den Umfang über drei Titel hinweg damit vergleichbar ist.“

„In dieser Hinsicht denke ich, dass die Remake-Reihe als eine Art Ausreißer betrachtet werden wird. Darauf werde ich stolz sein“, so Hamaguchi weiter. Final Fantasy VII Revelation (das wir kürzlich anspielen durften) erscheint am 8. April 2027 für PC, PlayStation 5, Xbox Series X und S sowie Nintendo Switch 2. Die verschiedenen Editionen zum Spiel könnt ihr euch bei Amazon* vorbestellen.

via GamesRadar, Bildmaterial: Final Fantasy VII Revelation, Square Enix