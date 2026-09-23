Da kann kein Spiel mithalten: Remake-Director von Final Fantasy VII über Umfang der Trilogie

Wenn ihr es tatsächlich durchgehalten habt und im April alle drei Remake-Teile zu Final Fantasy VII am Stück spielen möchtet, dann müsst ihr euch ganz schön viel Zeit nehmen.
Vor allem, wenn ihr Perfektionisten seid. How Long To Beat listet Final Fantasy VII Remake für Competionists mit 86 Spielstunden und Final Fantasy VII Rebirth mit 160 Stunden – Final Fantasy VII Revelation wird Rebirth wahrscheinlich diesbezüglich in Nichts nachstehen.
Der Umfang ist riesig, gewiss. Man stelle sich mal vor, Square Enix hätte aus drei Spielen tatsächlich nur eines gemacht. Wie auch immer man zur Remake-Trilogie steht, die Leistung des Entwicklerteams hinter den Spielen dürfte einigermaßen unbestritten sein – nicht nur im Kontext der Spielzeit der Spiele.
Im Gespräch mit Final Weapon lässt Director Naoki Hamaguchi noch einmal den Umfang und die Entscheidung zu drei Spielen Revue passieren. Die Fragesteller vermuten, dass sich eine Konstellation mit Umständen wie bei der Remake-Trilogie nie wieder einstellen könnte. Eines der beliebtesten und einflussreichsten Spiele der Geschichte; neu aufgelegt mit drei vollständigen Spielen nach fast 30 Jahren – unter Beteiligung vieler der originalen Erschaffer.
„Wenn, dann nur sehr wenige.“
Hamaguchi denkt, beliebte Spiele aus alten Zeiten würden sicher noch einige neu aufgelegt. Er fügt hinzu: „Allerdings ein Spiel wie dieses, das auf drei Titel aufgeteilt wird … Ich bin mir nicht so sicher, ob es davon viele geben wird; wenn überhaupt, dann nur sehr wenige.“
Hamaguchi fährt fort: „Nicht nur ist Final Fantasy VII riesig und der Umfang der Remake-Reihe einfach enorm, sondern in gewisser Weise glaube ich auch, dass es nie wieder ein Spiel geben wird, das in Bezug auf den Umfang über drei Titel hinweg damit vergleichbar ist.“
„In dieser Hinsicht denke ich, dass die Remake-Reihe als eine Art Ausreißer betrachtet werden wird. Darauf werde ich stolz sein“, so Hamaguchi weiter. Final Fantasy VII Revelation (das wir kürzlich anspielen durften) erscheint am 8. April 2027 für PC, PlayStation 5, Xbox Series X und S sowie Nintendo Switch 2. Die verschiedenen Editionen zum Spiel könnt ihr euch bei Amazon* vorbestellen.
via GamesRadar, Bildmaterial: Final Fantasy VII Revelation, Square Enix
6 Kommentare
Ist eh mein modus operandi
Ich mag die neuen Teil sehr, aber mir hat vorallem in Rebirth teilweise Mr. Ubisoft zu viel herumgepfuscht.
Ohne Vorwurf, wirklich nur aus Neugier:
Gab es auch jemanden, der die Länge genau richtig fand oder sich insgeheim sogar noch mehr gewünscht hätte? 😄
Wie so oft kommt mir Hamaguchis Selbstbeweihräucherung befremdlich rüber.
Der tut so als wäre er einen großen Marathon gelaufen, statt 3 Sprints.
Wenn es mit Remake verkaufstechnisch nicht geklappt hätte, dann hätte Square Enix halt einfach nicht weiter gemacht oder einem mit nem Audio Drama abgespeist.
Tatsächlich ist diese Herangehenweise doch viel sicherer und ich meine mich zu erinnern dass Square Enix auch dafür damals kritisiert wurde.
Statt 10 jahre lang, ein riesiges Mega Spiel zu machen, was entsprechend für den Scope skaliert werden muss. Machen sie 3 völlig getrennte Titel voneinander, bei dem sich absolut nichts gegenseitig bedingt. Dann kann man auch auf Xenoblade zeigen und sagen "sowas wird es nie wieder geben!"
Es gab schon früher Spieleentwickler mit hohen Ambitionen, die lediglich an den Speicherkapazitäten der damaligen Zeit scheiterten.
Wir erinnern uns an Golden Sun, so sehr man auf die Reihe gerne dunked, was das Team da versucht hat auf die Beine zu stellen für den kleinen Handheld war damals beispiellos. Teil 1 & 2 hätten ein Spiel werden sollen mit 2 getrennten Parties, unzähligen Edge Cases die darauf achten was man mit der anderen Party getan hat.
Nur sind Square Enix Grenzen eben monetär, darüber brauch man nicht hinwegtäuschen, dazwischen gab es immer wieder Refinanzierungssprizen durch erneute Releases.
Wenn wir mal nach aktuellen Spielen gehen. So empfinde ich beispielsweise Order of the Sinking Star weitaus beeindruckender.
Über 10 Jahre hat der erfahrene The Witness Entwickler mit seinem winzigen Team gearbeitet. Um das größte und aufwendigste Puzzle Spiel aller Zeiten zu erstellen mit 1400+ Puzzles, eine ungefähren Spielzeit von 500 Stunden und das ohne streckende Fetchquests, listenartig in einer Ubisoft-artigen Open World in der man mit fast nichts interagieren kann.
Ich will die Arbeit des Teams nicht komplett kleinreden, der production value is enorm.
Aber so zu tun, als würde die Trilogie eine Ausnahmeerscheinung sein, welche die komplette Industrie aufmischt, grenzt an beträchtlicher Hybris.
Das legt den Finger in die Wunde. Beim ersten Remake hatte ich bereits oft das Gefühl, dass mit meiner investierten Zeit zu sorglos umgegangen wird. Hirnlose Fetch Quests, ausufernde Sammelaktionen, nervige Minispiele, zehrendes Backtracking, unnötige Charaktere und Handlungsstränge, und gerade wenn man denkt es geht wohin mit dem Team: Level Cap erreicht.
Wenn die Spielzeit eines Spiels mit über 30 Stunden angegeben wird, ist das für mich inzwischen ein Minuspunkt.