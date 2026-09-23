Rayman Legends Retold wird verschoben – dafür erhalten Sammler eine Dreingabe

Ubisoft gab bekannt, dass sich die Veröffentlichung von Rayman Legends Retold verschiebt. Ursprünglich sollte es am 1. Oktober erscheinen – der Termin ließ sich nicht halten, deshalb plant man nun mit dem 3. Dezember. Man möchte „sicherstellen, dass jedes Detail die Aufmerksamkeit bekommt, die es verdient.“

Um die Wartezeit zu überbrücken, gibt es einen neuen, sechs Minuten langen Overview-Trailer, der viele Abschnitte des Spiels zeigt. Dazu sind frisch neue Gameplay-Szenen ausgewählter Content Creator freigegeben worden, in welchen ihr euch das Spiel genauer ansehen könnt.

Ein kleiner Trost für die Verschiebung: Die Launch Edition (hier bei Amazon* vorbestellen) bietet Boni ohne Aufpreis. So gibt es neben der Neuauflage von Rayman Legends auch Rayman Origins Enhanced Edition sowie zwei Kostüme dazu. Darüber hinaus gibt’s drei Lithografien und eine „Lichtung der Träume“-Karte. Viel Liebe für Sammler – bei der Game Key Card für Switch 2 endete die Liebe aber leider.

Rayman Legends Retold im Detail

Rayman Legends Retold ist die Neuinterpretation des Plattformers Rayman Legends, die mit neuen Inhalten und Wendungen in der Handlung aufwartet. Im lokalen Koop-Modus für bis zu vier SpielerInnen sorgt jeder Fehltritt und jede Überraschung für unterhaltsames Chaos.

Für Abwechslung sorgen die Musiklevel, in denen jede Bewegung im Takt erfolgen muss – passenderweise werden diese in der Neuauflage um mehrere Songs erweitert. Auch das Minispiel Kung Foot ist zurück, mit einer verbesserten Steuerung, Power-ups und anpassbaren Regeln.

Rayman Legends Retold erscheint am 3. Dezember für PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2 und PC über Steam, den Epic Games Store und den Ubisoft Store. Bei Amazon* könnt ihr die Launch Edition vorbestellen!

Game Overview Trailer:

Bildmaterial: Rayman Legends Retold, Ubisoft