Proto Man betritt die Bühne im neuen Mega Man: Dual Override

Wir konnten Mega Man: Dual Override bereits im Zuge der Gamescom 2026 anspielen. Das Spiel hat unser Fan-Herz höher schlagen lassen. Wie Capcom nun angekündigt hat, soll der Action-Plattformer im Frühjahr 2027 für PlayStation 4 und 5, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch und Switch 2 sowie für PC erscheinen.

Passend dazu dürfen sich Fans auf neue amiibo-Figuren freuen, die bereits während der letzten Nintendo Direct erstmals vorgestellt wurden. Diese gibt es nicht nur für Mega Man, sondern auch für Proto Man, der als zweiter spielbarer Charakter angekündigt wurde.

Im Gegensatz zu Mega Man, der sich auf Fernkampf-Angriffe verlässt, setzt Proto Man auf Nahkampf-Angriffe. Er besitzt eine Hitzeanzeige, die ein beeindruckendes Arsenal an Fähigkeiten mitbringt. Im Kampf sollte sie jedoch im Auge behalten werden, damit sie nicht überhitzt.

Mit Spezialchips könnt ihr Mega Man und Proto Man personalisieren und verbessern. Außerdem feiert Twinkle Girl ein feuriges Debüt als eine von acht neuen Meisterrobotern. Die Fähigkeiten besiegter Meisterroboter können wie immer analysiert und in Spezialwaffen umgewandelt werden.

Mindestens genauso wichtig ist aber das neue, namensgebende Override-System, das offensichtlich sogar wichtiger für den Titel des Spiels war, als die 12. Dieses System ermöglicht es Robotern, „vorübergehend Kräfte freizusetzen, die über ihre normalen Fähigkeiten hinausgehen. Dieser Kraftschub hat jedoch seinen Preis! Wenn der Override nachlässt, kommt es zu einem vorübergehenden Leistungsabfall.“

Die beiden amiibo:

Der neue Trailer:

Japanischer Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Mega Man: Dual Override, Capcom