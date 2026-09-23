Suikoden: The Anime startet schon bald – doch internationale Fans müssen weiter warten

Nach der Ankündigung im vergangenen Jahr wird es langsam ernst für Suikoden: The Anime. Konami hat einen neuen Trailer zur Anime-Adaption veröffentlicht und dabei nicht nur den japanischen Starttermin bestätigt, sondern auch weitere Details zum Umfang verraten.

Los geht es in Japan bereits am 3. Oktober 2026. Zum Auftakt spendiert Konami der Serie eine besonders lange 60-minütige Premiere.

Gleich zwei Cours für Suikoden

Danach müssen sich Fans allerdings kurz gedulden: Die zweite Episode folgt erst am 13. Oktober. Anschließend soll jeweils dienstags eine neue Folge ausgestrahlt werden.

Noch interessanter ist der geplante Umfang. Suikoden: The Anime wird über zwei aufeinanderfolgende Cours und damit rund sechs Monate im japanischen Fernsehen laufen. Wie viele Episoden uns genau erwarten, wurde bislang nicht genannt.

Produziert wird die Serie bei KONAMI animation unter der Regie von Yuuzou Satou. Michihiro Tsuchiya kümmert sich um das Drehbuch, während Ryou Yamauchi für das Charakterdesign verantwortlich ist.

Inhaltlich beginnt der Anime übrigens nicht mit dem ersten Spiel. Stattdessen überspringt die Adaption den Auftakt der Reihe und erzählt die Geschichte von Suikoden II rund um die Jugendfreunde Riou und Jowy, deren Freundschaft durch den Krieg zwischen den verschiedenen Mächten auf eine harte Probe gestellt wird.

Einen Termin für eine internationale Veröffentlichung gibt es derzeit ebenso wenig wie einen bestätigten Streaming-Anbieter für einen möglichen Simulcast. Wir müssen und wohl also noch gedulden.

Der neue Trailer:

via Anime2You, Siliconera, Bildmaterial: Suikoden: The Anime, Konami Animation