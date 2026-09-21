An diesem „Quality of Life“-Feature für Final Fantasy VII Revelation scheiden sich die Geister

Mit Final Fantasy VII Revelation* steht der finale Teil der Remake-Trilogie bevor. Wer bisher schon Remake und Rebirth gespielt hat, weiß: Da werden wahrscheinlich wieder ein paar Stündchen draufgehen.
Vor allem, wenn man die unzähligen Nebenaufgaben und Minispiele (und die damit einhergehende Erkundung) erledigt. Das macht schließlich nicht nur Spaß, sondern bringt auch das ein oder andere Level-up. Und hier liegt der Hase im Pfeffer.
Denn bekanntlich gibt es auch Fans, denen die vielen Aufgaben schon in Rebirth genau das waren: zu viel. Wer nur die Story spielt, dem gehen aber vielleicht zu viele Erfahrungspunkte verloren. Diese Angst trieb SpielerInnen der Vorgänger tatsächlich um, wie Naoki Hamaguchi im Interview mit IGN Japan (übersetzt von Genki und via VGC) teilte.
Hamaguchi erklärte, das Team habe viel Feedback dazu erhalten. Demnach hätten SpielerInnen, welche nur der Story folgen wollten, oft das Gefühl, dass sie dafür „unterlevelt“ wären, weil ihnen die Level-ups rund um die Nebenaufgaben und dazugehörige Erkundung fehlten. Um das zu adressieren, gibt es in Revelation ein neues Feature.
So werde Revelation die SpielerInnen an bestimmten Stellen im Spiel eine Frage stellen, die in etwa so lautet: „Möchtest du das Level automatisch auf das empfohlene Level anheben?“ Die Antwort mit „Ja“ hat zur Folge, dass Story-SpielerInnen das Spiel mit einem angepassten Level und ausreichend stark weiterspielen können.
Quality of Life?
Die Meinungen zu diesem Feature gehen stark auseinander, wie die Antworten unter Genkis Tweet zeigen. Final Fantasy VII Revelation ist aber keineswegs das erste Final Fantasy, das die Spielerfahrung auf diese Weise verbessern möchte. Unnötiges „Grinding“ steht nicht mehr auf allen Wunschzetteln.
Die meisten dieser Features wurden allerdings alten (oder späteren) Portierungen hinzugefügt. So erhielten die „Pixel Remaster“ allerhand „Boost-Möglichkeiten“, genauso wie moderne Portierungen des klassischen Final Fantasy VII. Zudem gab es „Streamlined Progression“ auch in Remake und Rebirth – allerdings erst nachträglich. Auch Revelation soll dieses Feature erst später erhalten.
Final Fantasy VII Revelation (das wir kürzlich anspielen durften) erscheint am 8. April 2027 für PC, PlayStation 5, Xbox Series X und S sowie Nintendo Switch 2. Die verschiedenen Editionen zum Spiel könnt ihr euch bei Amazon* vorbestellen.
via Genki, VGC, Bildmaterial: Final Fantasy VII Revelation, Square Enix
2 Kommentare
Ist das ein verfrühter Aprilscherz? Hamaguchi at it again, that silly sausage!
...
Wie, das meint der ernst?
OK, ich warte einfach mal auf den nächsten Schenkelklopfer von Hamaguchi
Bekommt man dann auch die Möglichkeit, sein Level runterzusetzen, wenn man überlevelt ist? Frage für nen Freund!
Wie lieb dass das Spiel einem auch noch vorher fragt. Holt mich so gar nicht aus der Spielerfahrung raus oder so.
Lässt mich überhaupt nicht hinterfragen warum überhaupt RPG-Komponenten existieren.
Werde ich demnächst auch gefragt ob ich meine Materia schon bisschen früher aufleveln möchte? Macht doch einfach aus allem eine Multiple-Choice Frage.
"Oh, du hast nicht genug Gil für die Waffe, möchtest du sie trotzdem haben?"
Der Mann ist echt Comedy Gold. Hideo Kojima auf Wish bestellt.