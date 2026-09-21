An diesem „Quality of Life“-Feature für Final Fantasy VII Revelation scheiden sich die Geister

Mit Final Fantasy VII Revelation* steht der finale Teil der Remake-Trilogie bevor. Wer bisher schon Remake und Rebirth gespielt hat, weiß: Da werden wahrscheinlich wieder ein paar Stündchen draufgehen.

Vor allem, wenn man die unzähligen Nebenaufgaben und Minispiele (und die damit einhergehende Erkundung) erledigt. Das macht schließlich nicht nur Spaß, sondern bringt auch das ein oder andere Level-up. Und hier liegt der Hase im Pfeffer.

Denn bekanntlich gibt es auch Fans, denen die vielen Aufgaben schon in Rebirth genau das waren: zu viel. Wer nur die Story spielt, dem gehen aber vielleicht zu viele Erfahrungspunkte verloren. Diese Angst trieb SpielerInnen der Vorgänger tatsächlich um, wie Naoki Hamaguchi im Interview mit IGN Japan (übersetzt von Genki und via VGC) teilte.

Hamaguchi erklärte, das Team habe viel Feedback dazu erhalten. Demnach hätten SpielerInnen, welche nur der Story folgen wollten, oft das Gefühl, dass sie dafür „unterlevelt“ wären, weil ihnen die Level-ups rund um die Nebenaufgaben und dazugehörige Erkundung fehlten. Um das zu adressieren, gibt es in Revelation ein neues Feature.