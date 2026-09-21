„Trading Card Game“ verkauft sich millionenfach – aber anders, als ihr denkt

Einzelne Indie-Entwickler haben gelegentlich die interessantesten Spiele, und dieses hier traf offenbar einen Nerv. Der malaysische Indie-Hit von O.P.Neon Games heißt TCG: Card Shop Simulator und hat vor wenigen Tagen offiziell den Early Access verlassen.

Die Early-Access-Phase verlief dabei überaus erfolgreich: Alleine vier Millionen SpielerInnen spielten das Spiel auf Steam und Xbox Game Preview – letzteres war mit dem Game Pass kostenlos spielbar. 3,5 Millionen Mal hat sich der Simulator schon im Early Access verkauft. Dazu wird es von den Fans geliebt – 95 Prozent „äußerst positive“ Bewertungen sieht man selten.

Jetzt können weitere Millionen bei den Verkäufen hinzukommen, denn zusätzlich erscheint das Spiel jetzt auch auf PS5, Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch. Gar nicht schlecht für ein Nebenprojekt, das aus Langeweile heraus entstand.

Der Entwickler Ding Shen Sia formuliert es folgendermaßen: „Ich weiß nicht, ob ich eine Art ‚Grenze der Langeweile‘ erreicht habe, aber eines Tages dachte ich mir: Mal sehen, ob ich ein PC-Spiel auf Steam veröffentlichen und coole Steam-Trading-Cards erstellen kann. Das wollte ich schon immer mal ausprobieren. Und es wäre doch schön, wenn ich im Spiel unendlich viele TCG-Kartenpackungen öffnen könnte – echte sind so teuer!“

Jetzt startet 1.0 durch

In Version 1.0 gibt es jetzt auch den spielbaren Tetramon-TCG-Modus, in dem ihr mit den sortierten und geöffneten Kartenpacks tatsächlich auch spielen könnt, statt nur einen Shop zu verwalten – Decks bauen und mit den gesammelten Karten duellieren ist schließlich ein Kernelement von Sammelkartenspielen, welche Läden in echte Community-Treffpunkte verwandeln.

Der TCG Card Shop Simulator ist ab sofort erhältlich auf Steam, Xbox, PlayStation 5, Nintendo Switch und Nintendo Switch 2. Im Nintendo eShop kostet das Spiel 20,49 Euro. Bei Steam gibt es derzeit noch 15 Prozent Launchrabatt.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: TCG Card Shop Simulator, O.P.Neon Games