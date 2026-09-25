Vanillaware-Fans aufgepasst: Es ist kein Zufall, dass DAWNGAZER so aussieht, wie es aussieht

Vanillaware-Fans aufgepasst. Neben dem Spiel nach Unicorn Overlord – schließlich muss Vanillaware ja wohl ein nächstes Spiel entwickeln – bekommt ihr auch noch ein zweites Spiel, das ziemlich nach Vanillaware aussieht.

An DAWNGAZER ist Vanillaware aber gar nicht beteiligt. Das Spiel wurde heute von Good Smile Company und Entwickler Monochrome Corporation angekündigt. Dass DAWNGAZER trotzdem so eine deutliche Vanillaware-Handschrift trägt, ist natürlich kein Zufall.

Takafumi Noma (Director von Unicorn Overlord) übernimmt die Leitung des Action-RPGs, das 2028 für PS5, Switch 2 und PCs erscheinen soll. DAWNGAZER spielt in der Welt von IGNISPHERE, einer brandneuen Fantasy-IP, die man gleichzeitig ankündigte. Die Geschichten von IGNISPHERE sollen nicht nur mit DAWNGAZER erzählt werden, sondern auch mit mehreren Light Novels, Merchandise und über weitere Medien.

Ein erster Teaser-Trailer stellt euch die Idee hinter IGNISPHERE vor und spätestens hier werdet ihr dann denken: Vanillaware. Ob wir hier gleichzeitig auch Szenen aus DAWNGAZER sehen, wird nicht ganz deutlich, ist aber möglich. Die Entwicklung des Spiels habe erst begonnen. IGNISPHERE ist gleichzeitig auch der Name des Studios von Takafumi Noma, bei dem DAWNGAZER entsteht.

Neben Noma ist noch ein weiterer prominenter Name dabei. Die Musik für das Spiel wird von Yoshimi Kudo komponiert. Auch er war an Unicorn Overlord, aber auch Elden Ring beteiligt. Wenn ihr etwa mehr wissen wollt, findet ihr bei Automaton Media ein Interview mit Takafumi Noma zum Projekt.

IGNISPHERE Teaser:

Bildmaterial: DAWNGAZER, IGNISPHERE