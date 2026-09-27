Fans glauben, dass Konami hier eine neue 3D-Collection zu Castlevania andeutet

Jahrelang gab es diverse Medienberichte zur Wiederbelebung der drei großen Konami-Marken Silent Hill, Metal Gear Solid und Castlevania. Inzwischen sind alle drei wieder alive and kicking, wie man so schön sagt.

Auch Castlevania – und das mit nunmehr 40 Jahren. Konami feierte in dieser Woche das Jubiläum mit dem ursprünglichen Castlevania für Mobilgeräte und Rabatten für Castlevania-Spielen auf verschiedenen Plattformen sowie Soundtracks auf Streaming-Plattformen und der Ankündigung einer Konzertreihe. Doch Fans finden den begleitenden Jubiläumstrailer spannender.

Einige Fans glauben nämlich, dass Konami mit dem Video auf eine neue Collection mit 3D-Spielen der Reihe hinweist. Im Laufe der letzten Jahre gab es mehrere Sammlungen, welche sich allerdings wie die Castlevania Dominus Collection nur auf die 2D-Abenteuer konzentrierten.

Die 3D-Spiele der Reihe wie Castlevania und Legacy of Darkness für das N64, Lament of Innocence und Curse of Darkness für die PS2 sowie die „Lords of Shadow“-Trilogie blieben hingegen außen vor. Am Ende des aktuellen Jubiläumsvideos sehen wir Simon Belmont, der durch die Hallen von Draculas Schloss läuft und an Portraits aus Belmont’s Curse, Lament of Innocence, Curse of Darkness und dem ersten Lords of Shadow vorbeiläuft.

Wenn es nach dem Geschmack von Castlevania-Fans geht, soll dies ein kleiner Teaser auf eine kommende 3D-Collection sein. Die wäre freilich unvollständig, aber ein Anfang. Was meint ihr? Oder ist da mal wieder der Wunsch Vater des Gedankens?

Das Video:

via GamesRadar, Bildmaterial: Konami