45 Minuten Decapolice: „Layton“-Macher lassen uns einen tiefen Blick ins Detektiv-Game werfen

Erst vor wenigen Wochen gewährte uns die LEVEL5 VISION 2026 II mit einem neuen Trailer einen weiteren Blick auf Decapolice. Es folgte vor wenigen Tagen nochmal neues Gameplay. Jetzt legt LEVEL-5 gleich einen ganzen Batzen Gameplay nach: Insgesamt 45 Minuten aus der TGS-Demo stehen ab sofort zum Anschauen bereit.

Gezeigt wird ein vollständiger Durchlauf der Demo, die BesucherInnen auf der Tokyo Game Show 2026 ausprobieren konnten. Nach mehreren Verschiebungen soll das Crime-Suspense-RPG nun 2027 für PlayStation 5, Nintendo Switch 2 und PCs via Steam erscheinen.

Ermitteln, kombinieren und kämpfen

In Decapolice schlüpfen SpielerInnen in die Rolle des jungen Detektivs Harvard Marks vom Broadstone Police Department. Mithilfe von DECASIM können Tatorte in einer virtuellen Welt rekonstruiert werden.

Dabei bleibt es nicht bei klassischer Detektivarbeit. Ihr sammelt Beweise, befragt Beteiligte und setzt eure Erkenntnisse anschließend auf einem Case Board zusammen. Ermittlung, Schlussfolgerung, Verhaftungen und Kämpfe sollen dabei ineinandergreifen.

Zusätzlich warten optionale Case Missions mit weiteren Fällen. Für deren Konzeption arbeitet LEVEL-5 mit SCRAP zusammen, die unter anderem für Real-Escape-Games und immersive Erlebnisse bekannt sind.

Das neue Material gibt mit Abschnitten wie City Patrol und Case Quest nun einen deutlich ausführlicheren Eindruck davon, was uns nach der langen Wartezeit erwartet.

City Patrol:

Case Quest:

via Gematsu, Bildmaterial: Decapolice, Level-5