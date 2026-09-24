Den gecancelten DLC zu Final Fantasy XV könnt ihr bald mit Piano-Musik auf Vinyl hinterhertrauern

Die Geschichte um Final Fantasy XV ist bekanntlich eine lange und eine rückblickend sehr interessante. Die Veröffentlichung des Spiels jährt sich im November zum zehnten Mal. Richtig, Final Fantasy XV wird 10 Jahre alt.
Der Beginn der Entwicklung des Spiels ist inzwischen 20 Jahre her. Das allein sagt einiges über Final Fantasy XV, das einst mal als „Final Fantasy Versus XIII“ angekündigt wurde. Als das Spiel 2016 erschien, war es spürbar lückenhaft.
Final Fantasy XV erhielt dann zahlreiche Updates, die das Spiel spürbar besser machten. DLC sollten zudem den Teppich weiter flicken, doch der Großteil wurde ersatzlos gecancelt – und später in einem Buch* verarbeitet.
Wenn ihr zu denen gehört, die diesen Inhalten immer noch hinterhertrauern, dann könnt ihr das bald beim Hören der aktuellen Piano Collection zu Final Fantasy XV tun, die Square Enix auf Vinyl presst. Bei Black Screen Records* in Deutschland könnt ihr euer Exemplar schon vorbestellen.
Für das Album wurde die Musik von Yoko Shimomura neu arrangiert und von Kameoka Natsumi und Miyano Sachiko für Solo-Pianisten angepasst. Die Auslieferung soll im Januar 2027 erfolgen. Die 10 Tracks des Albums findet ihr in der Trackliste bei Black Screen Records*.
Ja, es gibt einige „Final Fantasy“-Fans, die davon träumen, dass Square Enix das Spiel noch einmal richtig in die Hände nimmt. Ein vollwertiges Final Fantasy XV mit allen Überarbeitungen und allen (geplanten) Inhalten – das wär’s doch. Wie die Chancen zumindest für eine Neuauflage stehen, lest ihr hier.
Bildmaterial: Final Fantasy XV, Square Enix
5 Kommentare
Bin immer noch Mad gegenüber Square Enix das die die DLC's Gecancelt haben. Wann eines Tages Final Fantasy 15 Remake? (Innahliert Große Mengen an Copium).
Ich auch tbh und ich fürchte wir kriegen die Inhalte auch mit ner Neuauflage nicht, die wahrscheinlich für Switch 2 irgendwann mal erscheint.
Ich frage mich manchmal echt, was die Marketing oder Produkt Abteilung da so durchspricht und wie die auf sowas kommen. DLCs zu canceln aber gefühlt 6-7 Jahre später nach der Ankündigungen dieser Beendigung die Cd zu veröffentlichen. Wenn da nichts im Hintergrund gekocht wird um es schon mal einzuleiten, hab ich da dafür kein Plan wie man auf sowas kommt.
„ey lass die Musik aus den cacanclten FF 15 DLCs rausbringend“
„ ja man“
Übler ist das noch beim Remake zu Secret of Mana, das 7 DLCs auf der Disk hat, komplett übersetzt... aber SE rückt den Zugang nicht raus. Fertige DLC!
Ich trauere den DLCs auch immer noch nach T.T Und ich finde es ehrlich gesagt ziemlich merkwürdig, dass Square Enix jetzt auch noch die Musik auf Schallplatte herausbringt …ja Vinyl ist im kommen und so, aber trotzdem ^^"