Den gecancelten DLC zu Final Fantasy XV könnt ihr bald mit Piano-Musik auf Vinyl hinterhertrauern

Die Geschichte um Final Fantasy XV ist bekanntlich eine lange und eine rückblickend sehr interessante. Die Veröffentlichung des Spiels jährt sich im November zum zehnten Mal. Richtig, Final Fantasy XV wird 10 Jahre alt.

Der Beginn der Entwicklung des Spiels ist inzwischen 20 Jahre her. Das allein sagt einiges über Final Fantasy XV, das einst mal als „Final Fantasy Versus XIII“ angekündigt wurde. Als das Spiel 2016 erschien, war es spürbar lückenhaft.

Final Fantasy XV erhielt dann zahlreiche Updates, die das Spiel spürbar besser machten. DLC sollten zudem den Teppich weiter flicken, doch der Großteil wurde ersatzlos gecancelt – und später in einem Buch* verarbeitet.

Wenn ihr zu denen gehört, die diesen Inhalten immer noch hinterhertrauern, dann könnt ihr das bald beim Hören der aktuellen Piano Collection zu Final Fantasy XV tun, die Square Enix auf Vinyl presst. Bei Black Screen Records* in Deutschland könnt ihr euer Exemplar schon vorbestellen.

Für das Album wurde die Musik von Yoko Shimomura neu arrangiert und von Kameoka Natsumi und Miyano Sachiko für Solo-Pianisten angepasst. Die Auslieferung soll im Januar 2027 erfolgen. Die 10 Tracks des Albums findet ihr in der Trackliste bei Black Screen Records*.

Ja, es gibt einige „Final Fantasy“-Fans, die davon träumen, dass Square Enix das Spiel noch einmal richtig in die Hände nimmt. Ein vollwertiges Final Fantasy XV mit allen Überarbeitungen und allen (geplanten) Inhalten – das wär’s doch. Wie die Chancen zumindest für eine Neuauflage stehen, lest ihr hier.

Bildmaterial: Final Fantasy XV, Square Enix