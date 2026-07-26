Das war … Kalenderwoche 30/2026

Sonys Strategie beschäftigt weiter, Microsoft unternimmt neue Offensive beim Cloud-Streaming und steigende Hardware-Kosten waren in dieser Woche ein Thema. Aber natürlich blicken wir auch auf die neuen Trailer und weitere wichtige Nachrichten. Zum Schluss haben wir dann noch vier neue Reviews sowie ein Preview für euch. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Die rein digitale Zukunft von Sony hat eine weitere Woche aufgewühlt. Ebenfalls kritisch äußerte sich Sohei Niikawa, laut ihm könnten als nächstes die Konsolen verschwinden. Ein weiteres Problem: Sehr viele Länder sind vom PlayStation Store ausgeschlossen. An eine Zukunft physischer Spiele glaubt man hingegen bei SEGA. Unglücklicherweise für Sony gab es in den letzten Tagen auch Probleme mit dem PSN.

Bei Microsoft läuft derzeit ein Test zum Cloud-Streaming. So steht der Service zur Verfügung, wenn man Werbung in Kauf nimmt. Man darf gespannt sein, welche Schlüsse man wohl daraus ziehen wird?

Eine große Sorge sind die hohen Speicher-Preise. Valve hat damit ebenfalls schon Bekanntschaft gemacht und ein Hersteller sieht die Knappheit noch zehn Jahre anhalten.

Nun zu erfreulicheren Themen! Hasbro hat zu The Legend of Zelda erste Figuren enthüllt und dies zu moderaten Preisen. Zudem könnt ihr euch noch wenige Tage für den Netzwerktest zu The Duskbloods (Switch 2) melden.

In den Westen kommen wird Prinny Party: Going Overboard! (PS5, Switch, Switch 2, PC), ein Party-Spin-off. Zu Final Fantasy XIV (PS4, PS5, Switch 2, Xbox Series, PC) gab es einen Evercold-Trailer sowie den nahen Switch-2-Termin. Ebenfalls ansehen könnt ihr euch die Neuerungen in Xenoblade Chronicles 2 – Nintendo Switch 2 Edition. Bereits erhältlich ist Splatoon Raiders (Switch 2), bei Interesse gibt es trotzdem noch den Übersichtstrailer. Von Sony bekamen wir einen Story-Trailer zu Marvel’s Wolverine (PS5) zu sehen. Erstes Gameplay-Material gab es zu Langrisser: Sea of Sword (PC, Mobil), während es zu Persona 4 Revival (PS5, Xbox Series, PC) einen weiteren Charakter-Trailer gab.

Euer Begleiter stand bei Beast of Reincarnation (PS5, Xbox Series, PC) im Zentrum. Anfang August könnt ihr in ReStory (PC) eure Reparaturtalente entfesseln. Ebenfalls entspannt werden soll Locomochi (PC), ein Puzzle-Spiel mit Spielzeugloks. Apropos Lok: Auch zwei lokale Indies haben wir noch für euch, nämlich Elements Destiny (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) aus Deutschland und Unpetrified: Echoes of Nature (PS5, Switch, Xbox Series, PC) aus der Schweiz. Bei SURA: Shattered Star (PC) handelt es sich um ein Kampfspiel mit einem speziellen Konzept. Längere Einblicke zur kommenden Switch-2-Portierung von Lies of P könnt ihr euch ebenfalls noch zu Gemüte führen. Ab sofort spielbar ist Hololive Dreams, ein Rhythmusspiel zur bekannten Marke.

Ebenfalls erhältlich ist inzwischen Final Fantasy X | X-2 HD Remaster für Nintendo Switch 2. Ebenfalls noch für die neue Hardware unterwegs ist Once Upon A Katamari (PS5, Switch, Switch 2, Xbox Series, PC) inklusive DLC. Massig neue Inhalte zu Dragon Ball: Sparking! ZERO (PS5, Switch, Switch 2, Xbox Series, PC) sind bereits nächste Woche verfügbar. Auf Android-Handhelds sind mittlerweile Steam-Spiele lauffähig. Eine neue Präsentation hat Nvidia abgehalten und DLSS 5 im Detail gezeigt. In Japan gibt es exklusive Pokémon-Burger bei McDonald’s, hierzulande gibt es leider keine Pläne dazu. Schließlich könnt ihr euch noch das neue Anime-Projekt zu Wuthering Waves ansehen.

Damit kommen wir schon zu den neuen Reviews von JPGAMES! Mit unserem Gold-Award ausgezeichnet haben wir den Roguelite-Shooter Saros (PS5) (zum Testbericht). Es ist eine Erfahrung, wie man sie nur selten erlebt. Das neue Solo-Konzept von Splatoon Raiders (Switch 2) (zum Testbericht) hat uns ebenfalls überzeugt, Fans davon dürften auf Nachschlag hoffen. Neu aufleben darf das erste Halo-Spiel als Halo: Campaign Evolved (PS5, Xbox Series, PC) (zum Testbericht) erstmals auch für PlayStation. Ein fantastisches Shooter-Erlebnis auf Oberklasse-Niveau! Eine weitere Neuauflage ist Assassin’s Creed Black Flag Resynced (PS5, Xbox Series, PC) (zum Testbericht). Das Piraten-Abenteuer beeindruckt auch heute noch, besonders erwähnenswert ist hier zusätzlich die deutsche Synchronisation.

Ebenfalls noch angesehen haben wir uns das kommende Ragnarok Zero: Global (PC). Vor dem Start im August ist das Projekt bereits sehr ambitioniert, wie wir in Frankfurt erfahren konnten. Ob der Spagat zwischen Nostalgie und Moderne wohl gelingt?