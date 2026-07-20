Ein Kampfspiel – aber es geht um mehr als nur Kämpfen: SURA ist Iaidō-inspiriert

Ein Kampfspiel, in dem das Kämpfen nicht im Vordergrund steht? SURA: Shattered Star vom südkoreanischen Indie-Entwickler HanRyang Studio verspricht genau das. In der Space-Opera-Welt wird die Kampfkunst und das Plattforming großgeschrieben – doch geht es nicht primär darum, seine Gegner zu besiegen.

Stattdessen verbindet es schnelle, flüssige Bewegungen mit einem vom japanischen Iaido-inspirierten Schwertkampfsystem. In Iaido (jap. „Weg des Schwerts“) geht es nicht um den Sieg über den Gegner, sondern um höchstmögliche Konzentration und Körperbeherrschung, die am Ende den Sieg über sich selbst zum Ziel hat.

Folgerichtig ist nicht nur das Schwert zücken eine Möglichkeit zum Angriff, sondern auch das Zurückstecken der Klinge in die Scheide selbst. Schwerttreffer hinterlassen dabei Markierungen auf den Gegnern. Sobald der Spieler die Klinge zurück in die Scheide steckt, werden alle angesammelten Markierungen gleichzeitig ausgelöst.

Dabei könnt ihr schnell zwischen mehreren Gegnern wechseln, verschiedene Ziele markieren und anschließend mehrere Gegner mit einem gut getimten Zurückstecken der Klinge gleichzeitig ausschalten. Wichtig sind dabei auch die geschmeidigen, flexiblen Bewegungen in der Luft.

Das kostenloses 2D-Sidescroller-Actionspiel SURA: Shattered Star wird am 31. Juli 2026 für Steam erscheinen. Eine deutsche Lokalisierung ist für ein späteres Update geplant – zu Beginn gibt es stehen Englisch und Japanisch zur Auswahl.

Der Gameplay-Trailer:

Bildmaterial: SURA: Shattered Star, HanRyang Studio