Wenn Sony die Discs streicht, könnten bald auch die Konsolen folgen, glaubt Sohei Niikawa

Der Schöpfer der Disgaea-Reihe und ehemalige Präsident von Nippon Ichi Software, Sohei Niikawa, positioniert sich klar gegen Sonys Entscheidung, ab 2028 keine PlayStation-Discs mehr zu produzieren.

In einem Interview mit Noisy Pixel im Rahmen der Anime Expo 2026 erklärt Niikawa, dass er „physische Spielversionen für sehr wichtig“ hält. Eine physische Version „wird zu einer Erinnerung oder einem Andenken, das mit etwas Bedeutungsvollem verknüpft ist“, wie ihm durch die Teilnahme an der Anime Expo besonders präsent wird.

„Man kann ein physisches Spiel auch zu einem Event wie diesem mitbringen und jemanden um ein Autogramm bitten“, fährt er fort. „Danach nimmt man es mit nach Hause, stellt es aus und dekoriert damit sein Zimmer. Physische Spiele sind wichtig, weil sie diese Art von Bedeutung tragen können.“

Rein wirtschaftlich könne er Sonys Entscheidung nachvollziehen, aber er ergänzt: „Ich glaube nicht, dass sie die Gefühle dieser Fans verstehen, und sie haben vielleicht noch nie darüber nachgedacht, was physische Ausgaben für die Menschen bedeuten, die ihnen einen besonderen Wert beimessen.“

Was die Zukunft physischer Spiele angeht, klingt Niikawa fast resigniert. Er deutet an, dass Konsolen ohne physische Spiele ihren Zweck verlieren könnten. „Wenn sie schon so weit gehen, physische Spiele abzuschaffen, können sie auch gleich die Hardware abschaffen. Ein Fernseher würde ausreichen. Wozu braucht man dann noch die Konsole? Wenn man schon physische Spiele abschafft, kann man auch gleich den ganzen Weg gehen.“

Damit spielt er auf Entwicklungen wie Cloud-Streaming, etwa von Xbox und Nvidia an, welche (unter Umständen) komfortables Gaming ohne eigene Hardware bieten. Auch Sony hat einen eigenen Cloud-Dienst und verbindet ihn inzwischen mit PlayStation Portal.

Auf diese Weise sind regelmäßige, größere Hardwareinvestitionen nicht mehr nötig – stattdessen kann man sich die Grafikqualität über ein monatliches Abo auswählen. Ob Niikawa diese Aussage aus der Frustration über die aktuelle Situation heraus getroffen hat oder ob er sie tatsächlich ernst meint, lässt sich nicht eindeutig beurteilen. Wie steht ihr zu dieser Position?

via GamesRadar, Bildmaterial: Sony Interactive Entertainment