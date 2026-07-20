20 Minuten Gameplay verraten, wie gut Lies of P auf der „Switch 2“ läuft

Nachdem Lies of P im vergangenen Monat während der großen Nintendo Direct für die Nintendo Switch 2 angekündigt wurde, gibt es jetzt den ersten ausführlichen Blick auf die Portierung. Gleich zwei neue Videos zeigen sowohl rund 20 Minuten kommentarloses Gameplay als auch einen Vergleich der verschiedenen Grafikmodi.

Erster Technik-Check der „Switch 2“-Version

Das Gameplay-Video von All Out Gaming (Youtube) zeigt erstmals längere Spielszenen der „Switch 2“-Version. Zusätzlich wirft Hanafuda Report (Youtube) einen Blick auf die verfügbaren Grafikmodi und vergleicht deren Performance sowie Bildqualität.

Auf der Nintendo Switch 2 erscheint Lies of P als Complete Edition. Diese enthält neben dem Hauptspiel auch die Erweiterung Overture und damit die komplette Geschichte rund um die Stadt Krat. Außerdem sind sämtliche Quality-of-Life-Updates, neue Schwierigkeitsgrade und zusätzliche Herausforderungsmodi bereits enthalten.

Passend dazu haben NEOWIZ und Round8 Studio außerdem den neuen Trailer „Step Into What Remains“ veröffentlicht. Die Complete Edition von Lies of P für die Nintendo Switch 2 erscheint am 6. August. Das ursprüngliche Spiel ist seit September 2023 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One und PC erhältlich. Eine „echte“ physische Version* soll am 2. Oktober für die „Switch 2” nachgereicht werden.

Der neue Trailer:

via Nintendo Connect, Bildmaterial: Lies of P, Neowiz, Round8 Studio