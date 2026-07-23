Erste Hasbro-Figuren zu The Legend of Zelda offiziell enthüllt – mit Link, Zelda und Ganondorf

Vor wenigen Tagen waren sie noch Gegenstand zahlreicher Gerüchte, jetzt sind sie offiziell. Im Rahmen der San Diego Comic-Con 2026 hat Hasbro die ersten Figuren der neuen „The Legend of Zelda“-Reihe vorgestellt. Den Auftakt machen Link, Prinzessin Zelda und Ganondorf – allesamt basierend auf The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Tears of the Kingdom dient als Vorlage

Die neue Reihe trägt den Namen Helden von Hyrule und setzt auf Figuren im 6-Zoll-Maßstab. Link und Zelda sind jeweils rund 15 Zentimeter groß, während Ganondorf mit etwa 19 Zentimetern etwas größer ausfällt.

Alle drei Figuren verfügen über zahlreiche Bewegungspunkte und werden mit passendem Zubehör ausgeliefert. Link bringt unter anderem das Master-Schwert, den Hylia-Schild sowie eine austauschbare Zonai-Hand mit. Zelda erhält das verfallene Master-Schwert, während Ganondorf mit seinem Miasma-Schwert, einer Scheide und einer zusätzlichen Hand ausgestattet ist.

Vorbestellungen starten jetzt

Die Figuren kosten 32,99 Euro für Link und Zelda beziehungsweise 44,99 Euro für Ganondorf. Bei Amazon könnt ihr Ganondorf* sowie Zelda* und Link* schon vorbestellen. Der offizielle Verkaufsstart bzw. die Auslieferung ist für den 17. März 2027 geplant.

Damit fällt der Startschuss für die neue Zelda-Spielzeugreihe, die durch die kürzlich angekündigte Partnerschaft zwischen Nintendo und Hasbro entstanden ist. Wie gefallen euch die Figuren?

Bilder der Figuren:

via IGN, Bildmaterial: Hasbro