Erste Hasbro-Figuren zu The Legend of Zelda offiziell enthüllt – mit Link, Zelda und Ganondorf

Vor wenigen Tagen waren sie noch Gegenstand zahlreicher Gerüchte, jetzt sind sie offiziell. Im Rahmen der San Diego Comic-Con 2026 hat Hasbro die ersten Figuren der neuen „The Legend of Zelda“-Reihe vorgestellt. Den Auftakt machen Link, Prinzessin Zelda und Ganondorf – allesamt basierend auf The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.
Tears of the Kingdom dient als Vorlage
Die neue Reihe trägt den Namen Helden von Hyrule und setzt auf Figuren im 6-Zoll-Maßstab. Link und Zelda sind jeweils rund 15 Zentimeter groß, während Ganondorf mit etwa 19 Zentimetern etwas größer ausfällt.
Alle drei Figuren verfügen über zahlreiche Bewegungspunkte und werden mit passendem Zubehör ausgeliefert. Link bringt unter anderem das Master-Schwert, den Hylia-Schild sowie eine austauschbare Zonai-Hand mit. Zelda erhält das verfallene Master-Schwert, während Ganondorf mit seinem Miasma-Schwert, einer Scheide und einer zusätzlichen Hand ausgestattet ist.
Vorbestellungen starten jetzt
Die Figuren kosten 32,99 Euro für Link und Zelda beziehungsweise 44,99 Euro für Ganondorf. Bei Amazon könnt ihr Ganondorf* sowie Zelda* und Link* schon vorbestellen. Der offizielle Verkaufsstart bzw. die Auslieferung ist für den 17. März 2027 geplant.
Damit fällt der Startschuss für die neue Zelda-Spielzeugreihe, die durch die kürzlich angekündigte Partnerschaft zwischen Nintendo und Hasbro entstanden ist. Wie gefallen euch die Figuren?
Bilder der Figuren:
via IGN, Bildmaterial: Hasbro
9 Kommentare
Ich muss zugeben, dass ich den Ganondorf sogar ziemlich cool finde. Irgendwie leidet diese Version nicht unter den beweglichen Gelenkteilen, die diese Art von Figuren meist immer hässlich machen, wie leider auch bei Link und Zelda.
So wenig ich mit Tears of the Kingdom anfangen kann, das dortige Ganondorf Design bleibt ein kleines Highlight. Irgendwo liebäugle ich daher ja doch schon mir die zu holen... Cool wäre es irgendwie schon aber ich weiß noch nicht^^
also ich sammelte jahre lang von hasbro figuren von daher weiß ich die qiallität kann gut sein die gesichter haben sie finde ich sehr gut hin bekommen klar vielen stört diese bewegungs punkte und gelenke aber so kann man die gut in pose stellen aber gegen richtig gute sammler figuren kommen die nie dran. Aber wie gesagt man muss hier ganz klar das wort kinderspielzeug betrachten das sind action figuren zum spielen hin stellen . für fans und sammler ist das daher auch egal
Staturen sehn wunder schön aus aber zum teil oft langweilige posen oder mit der zeit hat man sich an denen satt geschaut (also so ist das bei mir) den will man neue posen und daher finde ich bewegliche figuren viele vorteile aber staturen haben es natürlich auch
Mich turnen so bewegliche Gelenke bei Figuren auch immer ziemlich ab (Nendos sind ne Ausnahme, weils da nicht so doll ins Auge sticht), aber klar, Posen nach Geschmack ändern zu können ist trotzdem ziemlich cool.
Das es sich hier vorrangig um Spielzeug handelt ist bei Hasbro als Hersteller logisch... weil die machen doch eigentlich nur Spielzeug, oder? Aber die sehen echt gut gemacht aus, vor allem die Gesichter.
Und hey, Sammlerstücke können sie ja trotzdem je nach Sichtweise sein. Figuren zu Masters of the Universe sind ja z.B. auch Actionfiguren, also vorrangig Spielzeug und haben eine nicht gerade kleine Fanbase die sie einfach nur sammelt^^
Ich hab hier zahlreiche Marvel Legends und Star Wars Black Series Figuren stehen. Das sind ja auch Reihen, wo man sich an erwachsene Sammler richtet.
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Es kommt immer drauf an, wer die Figuren designt und wie am Ende die Verarbeitung ist.
Es hätte schlimmer kommen können, wenn man sich zum Beispiel für McFarlane Toys entschieden hätte. Die Figuren müssen natürlich noch irgendwo bezahlbar sein für den Massenmarkt, Figmas gibt es zu Zelda schon ewig, für die zahlt man dann aber auch 100 Euro oder mehr.
Mein aktueller Favorit bei lizensierten Actionfiguren ist Jada Toys, die mit ihren Street Fighter II Figuren in der Preisklasse alles abgerissen haben.
Die Ganondorf Figur von Tears of the Kingdom sieht zumindest auf den Produktbildern in der Fensterbox echt schön aus. Denke, da könnte ich wirklich noch schwach werden, wenn sie demnächst erscheint.
Gibt aber auch bewegliche Figuren in Preisklassen, die definitiv kein Kinderspielzeug mehr sind, siehe hier:
https://de.store.square-enix-games.com/final-fantasy-…---cloud-strife