Farbenfroh wie Ghibli, verspielt wie Pokémon Pokopia – dieses Abenteuer erobert bald Konsolen

Wer beim ersten Blick auf Unpetrified: Echoes of Nature an Pokémon Pokopia, den Studio-Ghibli-Klassiker Das Schloss im Himmel oder den Animationsfilm Der wilde Roboter denken muss, liegt vielleicht nicht ganz daneben.

Das stimmungsvolle Abenteuer setzt auf eine farbenfrohe Welt, emotionale Momente und den Schutz der Natur. Nun wurde bestätigt, dass das Spiel im Herbst auch für PS5, Switch und Xbox Series erscheint.

Das Spiel kommt vom Publisher Mindscape und dem Schweizer Entwickler Dreamhunt Studio. Neben der digitalen Version wird es für PlayStation 5 und Nintendo Switch außerdem eine physische Edition geben.

Gemeinsam mit einem Fuchs die Natur retten

In Unpetrified: Echoes of Nature schlüpft ihr in die Rolle eines steinernen Golems, der gemeinsam mit einem neugierigen Fuchs versucht, eine verwundete Natur wiederherzustellen. Dabei löst ihr Umgebungsrätsel, aktiviert uralte Energiequellen und entdeckt die Überreste einer längst vergessenen Zivilisation.

Während der Reise begegnet ihr zahlreichen Tieren – darunter Eichhörnchen, Pfauen, Gürteltiere, Elefanten und Erdmännchen. Gleichzeitig entwickelt sich zwischen dem Golem und seinem tierischen Begleiter eine enge Freundschaft, die im Mittelpunkt der Geschichte steht.

Emotionen verändern die Welt

Ein besonderes Spielelement ist die Verbindung zwischen dem Golem und seiner Umgebung. Seine Gefühle beeinflussen das Wetter, die Pflanzenwelt und sogar die Tiere in seiner Nähe. Fortschritte auf der Reise zeigen sich außerdem daran, dass auf seinem steinernen Rücken nach und nach bunte Blumen erblühen.

Unpetrified: Echoes of Nature erschien ursprünglich im November 2025 für den PC und erscheint im Herbst 2026 für PlayStation 5, Xbox Series und Nintendo Switch. Weitere Eindrücke vermitteln auch der aktuelle Trailer.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: MIndscape, Dreamhunt Studio, Unpetrified: Echoes of Nature