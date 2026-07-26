Naoki Yoshida arbeitet daran, die 300 Spielstunden von Final Fantasy XIV weiter zu optimieren

Beim Fan Festival 2026 in Berlin hat Square Enix an diesem Wochenende weitere Einblicke zur Erweiterung Evercold für Final Fantasy XIV enthüllt. Bei einer Pressekonferenz im Rahmen des Fan Festivals am gestrigen Abend beantwortete Naoki Yoshida einige Fragen von Medienvertretern.

Unser Eric besuchte die Pressekonferenz und berichtet von dort. Dabei wurde auch unsere Frage (mehr oder weniger) beantwortet. Angesichts der immensen Spielzeit der inzwischen langen Story wollten wir wissen, wir das Team diese Erfahrung (insbesondere für Neulinge) verbessern kann.

Bis zu 300 Stunden kann es dauern, bis Fans von A Realm Reborn bis Evercold gespielt haben. Die Optimierung des in die Jahre gekommenen Hauptspiels begleitet das Team seit vielen Jahren. Und auch weiterhin, wie Naoki Yoshida erklärt.

Derzeit arbeite man konkret an zwei Ideen, um dieses Problem anzugehen. Yoshida bleibt allerdings vage. Die erste Idee könne man vielleicht schon bis Evercold umsetzen. Die zweite Idee sei ein System, bei dem man gerade die Möglichkeit zur Umsetzung evaluiere. Man müsse schauen, ob dieses realisierbar ist – eventuell bis 8.0.

Man sei an einem Punkt angekommen, so gesteht Naoki Yoshida, an dem man sich Gedanken um solche Anfragen bezüglich Spielzeit und Fortschritt machen müsse. Er entschuldigte sich für die vage Beantwortung der Frage; doch er versicherte, dass sich das Team größte Mühe gebe.

Bildmaterial: Final Fantasy XIV, Square Enix