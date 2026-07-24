Xenoblade Chronicles 2 zeigt neue Klinge, neue Outfits und neuen Modus der Switch 2 Edition

In einem zweiminütigen Video zeigen Nintendo und Monolith Soft die Xenoblade Chronicles 2 – Nintendo Switch 2 Edition. Sie bietet einige Verbesserungen gegenüber der Originalversion aus dem Jahr 2017 für Nintendo Switch.

Sicherlich die auffälligste ist die 4K-Auflösung im TV-Modus sowie Full-HD im Handheld-Modus bei jeweils 60 Bildern pro Sekunde, inklusive flüssigerer und schärferer Zwischensequenzen. Doch es gibt auch einige brandneue Inhalte.

Neben neuen Designs für Pyra und Mythra, auf die der Trailer einen Blick wirft, ist das der neue Modus Söldnerkommando. In diesem Modus wird das einst passive Söldnersystem mit den Klingen zum aktiven Spielsystem. Während Missionen könnt ihr Klingen aktiv direkt steuern und jederzeit zwischen ihnen hin- und herwechseln.

Mit MOMO gibt es außerdem eine neue, seltene Klinge. „Wechsle jederzeit zwischen ihrem Reell- und Imaginär-Modus und ändere dabei nicht nur ihr Aussehen, sondern auch ihre Elementarzugehörigkeit“, heißt es. MOMO hat auch eine eigene Klingenmission.

Die Story bleibt jedoch die alte: Verloren in einem Meer aus Wolken ruhen ganze Zivilisationen auf den Rücken von Titanen. Während diese gewaltigen Kreaturen ihrem Ende entgegenziehen, liegt die letzte Hoffnung auf einem Bergungstaucher namens Rex – und Pyra, einer lebenden Waffe.

Kommandiere eine Gruppe von Klingen und führe sie zu zahlreichen strategischen Siegen, während du nach dem sagenumwobenen Paradies Elysium suchst, das Pyra ihre Heimat nennt.

Die digitale Version von Xenoblade Chronicles 2 – Nintendo Switch 2 Edition erscheint am 30. Juli 2026. Wer Geduld hat, wartet auf die physische Version, welche am 1. Oktober erscheint und bei Amazon* vorbestellt werden kann.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Xenoblade Chronicles 2: Definitive Edition – Nintendo Switch 2 Edition, Nintendo, Monolith Soft