Steam erobert Android-Handhelds – und damit auch immer mehr „PlayStation-Spiele“

Bereits vor einigen Monaten berichteten wir über den AYN Thor und die Möglichkeiten, mit einer Beta von Proton 11 auch Steam-Spiele abzuspielen. Inzwischen ist Proton 11 in der finalen Version erschienen und sowohl Performance als auch Stabilität sind erneut gestiegen.

Der Youtuber ETA Prime nimmt diesen Anlass, um ein neues Video zu drehen und zu zeigen, wie weit Steam auf Android-Handhelds gekommen ist – indem er kurzerhand Armada OS auf Linux-Basis auf seinem AYN Odin 3 (Snapdragon 8 Elite / Dragonwing Q8, ca. 450 Euro) installiert und anspruchsvolle Spiele testet.

Während Cyberpunk 2077 zwar recht stabil über 30 FPS in 720p+FSR Balanced kommt, aber mit Mikrorucklern kämpft, ist Rachet & Clank: Rift Apart flüssig spielbar in 40 FPS, 720p+FSR Balanced.

Dazu gibt es weitere Performancesprünge von bisher bereits spielbaren Spielen, nennenswerte Beispiele sind Final Fantasy VII Remake, Final Fantasy XV und Soul Hackers 2, die in 30 FPS nahezu perfekt spielbar sind. Allesamt Spiele, die ihre Ursprünge auf PlayStation haben.

Allgemein kommen die Performance-Verbesserungen auch älteren Geräten zugute, sodass aktuell viele Spiele der PS4-Generation auch auf älteren Geräten mit dem Snapdragon 8 Gen 2 oder Gen 3 spielbar werden.

Im März berichteten wir über das Versprechen der britischen Spielentwicklerfirma Sumo Digital und dem Chiphersteller Arm, Spiele in PC- und Konsolen-Qualität auf mobile Geräte zu bringen. Erste Tests des Snapdragon X2 und X2 Elite übertreffen die Performance des ROG Xbox Ally X. Der Chip eignet sich für Handhelds mit aufwändiger Kühlung, wird aber aktuell vor allem in flachen Laptops als MacBook Air-Konkurrent eingesetzt.

ETA Prime Video zu Armada OS:

Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO