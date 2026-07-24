Hier repariert ihr die Technik eurer Kindheit – neues Cozy-Game hat jetzt einen Termin

Ende vergangenen Jahres wurde ReStory erstmals vorgestellt, jetzt hat die entspannte Reparatur-Simulation endlich ihren Veröffentlichungstermin erhalten. Wie tinyBuild und Mandragora bekannt gaben, erscheint das Spiel am 6. August für PC via Steam.

Passend dazu wurde ein neuer Trailer veröffentlicht. Wer nicht bis dahin warten möchte, kann die bereits verfügbare Demo auf Steam ausprobieren.

Reparieren statt Wegwerfen

In ReStory führt ihr ein eigenes Elektronik-Reparaturgeschäft im Tokio der frühen 2000er-Jahre. Dabei werden zahlreiche Geräte aus der Y2K-Ära wieder flottgemacht – von Handys und Digitalkameras über Musikplayer bis hin zu Spielkonsolen, Handhelds und Haushaltsgeräten.

Die Reparaturen bestehen aus verschiedenen Arbeitsschritten wie dem Zerlegen, Reinigen, Löten, Lackieren und anschließenden Zusammenbauen der Geräte. Fehlende Ersatzteile lassen sich über einen nostalgisch gestalteten Ingame-Webbrowser bestellen. Parallel dazu gilt es, den Laden wirtschaftlich erfolgreich zu führen und Kundenaufträge zu verwalten.

Entscheidungen beeinflussen die Geschichte

Neben dem eigentlichen Reparatur-Gameplay setzt ReStory auf eine verzweigte Handlung. Hinter jedem Auftrag stehen unterschiedliche Kundinnen und Kunden mit ihren eigenen Geschichten, die sich abhängig von euren Entscheidungen weiterentwickeln und auch Auswirkungen auf euren Laden haben.

Ein besonderes Highlight ist zudem die Zusammenarbeit mit Atari. Dadurch können offiziell lizenzierte Konsolen wie der Atari 2600 oder der Atari Jaguar repariert werden. Ein Handheld, der verdächtig nach einer Sony PSP aussieht, darf hingegen leider nicht so heißen – und ist von Nony.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: ReStory, tinyBuild, Mandragora