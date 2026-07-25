Sony streicht die Discs – aber SEGA will die Kultur physischer Medien aber nicht aufgeben

Die Ankündigung von Sony, ab 2028 keine physischen Spiele mehr auf Disc zu veröffentlichen, sorgt weiterhin für Diskussionen in der Spielebranche. Nachdem sich zuletzt unter anderem der Schöpfer der Disgaea-Reihe und ehemalige Präsident von Nippon Ichi Software, Sohei Niikawa, zu Wort gemeldet hatte, äußerte sich nun auch SEGA-Präsident Shuji Utsumi zur Zukunft physischer Spiele.

In einem Interview mit Famitsu, das zum Teil von Automaton Media und Eurogamer übersetzt wurde, machte Utsumi deutlich: Obwohl SEGA den digitalen Vertrieb weiter ausbauen möchte, sollen physische Spiele nicht verschwinden.

Digital ist wichtig – aber nicht alles

Laut Utsumi sei der Ausbau digitaler Angebote entscheidend, um künftig mehr Vollpreisspiele auf PC und Konsolen zu verkaufen. Vor allem die wachsende PC-Spielerschaft eröffne neue Märkte, in denen Konsolen weniger verbreitet seien. Deshalb wolle sich SEGA zu einem stärker digital ausgerichteten und global agierenden Unternehmen entwickeln.

Gleichzeitig betont der Präsident jedoch, dass physische Spiele weiterhin einen festen Platz bei SEGA haben: „Wir waren ursprünglich ein Plattformanbieter, und natürlich legen wir nach wie vor Wert auf die Kultur der physischen Medien. Anstatt diese gänzlich aufzugeben, stellen wir uns derzeit der Herausforderung, uns so umzustellen, dass wir parallel dazu über die wichtigen Aspekte der digitalen Medien nachdenken und entsprechend handeln können.“

Interessanterweise beschreibt Utsumi die Unternehmenskultur von SEGA sogar als grundsätzlich eher auf physische Veröffentlichungen ausgerichtet. Der stärkere Fokus auf den digitalen Vertrieb sei daher eine bewusste strategische Entscheidung.

Reaktion auf ein schwieriges Jahr

Ein weiterer Grund für den Kurswechsel sind die Geschäftszahlen des vergangenen Jahres. Wie Utsumi erklärt, verlief 2025 für SEGA schwieriger als erwartet. Mehrere große Veröffentlichungen konnten ihre Verkaufsziele nicht erreichen. Als Beispiel nennt er Sonic Racing: CrossWorlds, das trotz positiver Kritiken hinter den Erwartungen zurückblieb.

Um künftig mehr Spiele verkaufen zu können, möchte SEGA seine digitale Präsenz weiter ausbauen. Gleichzeitig stellt Utsumi aber klar, dass dies nicht das Ende physischer Datenträger bedeuten soll. Stattdessen verfolgt das Unternehmen einen Ansatz, bei dem digitaler Vertrieb und klassische Handelsversionen auch in Zukunft nebeneinander bestehen können. Wie seht ihr die Äußerungen von Utsumi?

via Automaton Media, Eurogamer, Bildmaterial: Sonic Racing: CrossWorlds, SEGA