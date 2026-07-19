Sonys Disc-Abkehr könnte für 62 Prozent der Welt das Ende des PlayStation-Hobbys bedeuten

Dass PlayStation-Fans frustriert von Sonys Entscheidung sind, dem physischen Disc-Medium ab 2028 den Rücken zu kehren, dürfte mittlerweile mehr als deutlich sein. Dabei spielen nicht nur ein „mieser“ PlayStation Store und die Gefahr für den Geldbeutel eine Rolle. Viele Fans sehen sich gar mit der Situation konfrontiert, bald komplett aus dem PlayStation-Kosmos ausgeschlossen zu sein.
Denn: In 121 Ländern ist es nicht möglich, ein PSN-Konto zu erstellen, was bedeutet, dass dort auch der PlayStation Store nicht genutzt werden kann. In einer (leider nahen) Zukunft, die rein auf digitale Inhalte setzt, wären SpielerInnen in den betroffenen Ländern vom Kauf von Titeln auf der Plattform exkludiert.
Ein Reddit-User macht die Community auf dieses Problem aufmerksam und warnt: „Es gibt keinen PlayStation Store in Georgien, wodurch Georgier nach 2028 keine Videospiele mehr kaufen können.“ Doch die Realität ist weitaus besorgniserregender: In stolzen 62 Prozent aller Länder wird die PlayStation 6 nach aktuellem Stand nicht nutzbar sein.
In Kommentaren schlagen User bereits heute weit verbreitete Workarounds vor. Etwa das Erstellen eines PSN-Kontos für ein Nachbarland und die Einrichtung eines dort ansässigen PayPal-Kontos oder das Aufladen des Guthabens mittels virtueller Geschenkkarten.
Dabei handelt es sich jedoch um inoffizielle Lösungen, gegen die Sony künftig leicht vorgehen könnte. Schließlich legt die EULA fest, dass NutzerInnen „korrekte“ Angaben machen müssen; andernfalls behält sich Sony das Recht vor, das Konto „auszusetzen, zu kündigen oder einzuschränken“.
Folgerichtig die düstere Aussicht: Solange Sony das PlayStation Network nicht in weiteren dieser 121 Länder einführt, wird ein Großteil der Weltbevölkerung keine Spiele für die PS6 kaufen können.
via The Gamer, Bildmaterial: PlayStation
6 Kommentare
Der erste Satz des verlinkten reddit-Posts stellt bereits einen sehr wichtigen Kontext dar, der hier komplett ausgelassen wird: Viele Länder, die heute ausgeschlossen sind, sind im Kontext der Sanktionen gegen das faschistische Russland ausgeschlossen. Importe physischer Discs nach Russland – etwa über Postumleitungsservices aus der Türkei – sind eine beliebte Methode, diese Sanktionen zu umgehen.
Sony, Microsoft und Nintendo haben im März 2022, noch bevor irgendwelche Sanktionen beschlossen wurden, ihre digitalen Stores auf dem russischen Markt geschlossen. Können wir das vielleicht in diesem Kontext einfach mal anerkennen?
Diese ganze Geschichte lenkt für mich nur wieder den Blick auf das tatsächlich schwärzeste und skrupelloseste Schaf der Branche, das aus unerfindlichen Gründen die weißeste Weste hat. Eine entsprechende Zahlungsmöglichkeit vorausgesetzt, kann man aus Russland problemlos weiter auf Steam einkaufen. 10 bis 20% landet in Putins Kriegskasse.
Mal angenommen es stimmt wirklich, dass über 60% der Länder ausgeschlossen werden würden, wäre Sony dann nicht in einigen Jahren Pleite?
Nein, Sony verdient dort ja auch jetzt schon nichts.
Auch wenn natürlich in den meisten Ländern davon vorher auch schon nichts möglich gewesen wäre, ist es Sony so oder so egal. Die haben ja wortwörtlich gesagt das sie auf die Meinung der Kunden scheißen weil sie wissen das die meisten loyal genug sind und alles mit sich machen lassen (haben sie wirklich gesagt). Sowas interessiert die dann halt nicht solange sie die noch genug Kunden haben die sie auf das maximum melken können.
Dann verlinke auch zu jener Äußerung seitens Sony / PlayStation Selbst.