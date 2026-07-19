Sonys Disc-Abkehr könnte für 62 Prozent der Welt das Ende des PlayStation-Hobbys bedeuten

Dass PlayStation-Fans frustriert von Sonys Entscheidung sind, dem physischen Disc-Medium ab 2028 den Rücken zu kehren, dürfte mittlerweile mehr als deutlich sein. Dabei spielen nicht nur ein „mieser“ PlayStation Store und die Gefahr für den Geldbeutel eine Rolle. Viele Fans sehen sich gar mit der Situation konfrontiert, bald komplett aus dem PlayStation-Kosmos ausgeschlossen zu sein.

Denn: In 121 Ländern ist es nicht möglich, ein PSN-Konto zu erstellen, was bedeutet, dass dort auch der PlayStation Store nicht genutzt werden kann. In einer (leider nahen) Zukunft, die rein auf digitale Inhalte setzt, wären SpielerInnen in den betroffenen Ländern vom Kauf von Titeln auf der Plattform exkludiert.

Ein Reddit-User macht die Community auf dieses Problem aufmerksam und warnt: „Es gibt keinen PlayStation Store in Georgien, wodurch Georgier nach 2028 keine Videospiele mehr kaufen können.“ Doch die Realität ist weitaus besorgniserregender: In stolzen 62 Prozent aller Länder wird die PlayStation 6 nach aktuellem Stand nicht nutzbar sein.

In Kommentaren schlagen User bereits heute weit verbreitete Workarounds vor. Etwa das Erstellen eines PSN-Kontos für ein Nachbarland und die Einrichtung eines dort ansässigen PayPal-Kontos oder das Aufladen des Guthabens mittels virtueller Geschenkkarten.

Dabei handelt es sich jedoch um inoffizielle Lösungen, gegen die Sony künftig leicht vorgehen könnte. Schließlich legt die EULA fest, dass NutzerInnen „korrekte“ Angaben machen müssen; andernfalls behält sich Sony das Recht vor, das Konto „auszusetzen, zu kündigen oder einzuschränken“.

Folgerichtig die düstere Aussicht: Solange Sony das PlayStation Network nicht in weiteren dieser 121 Länder einführt, wird ein Großteil der Weltbevölkerung keine Spiele für die PS6 kaufen können.

via The Gamer, Bildmaterial: PlayStation