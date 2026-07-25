Konkreter Termin: Final Fantasy XIV erscheint schon in wenigen Tagen für Switch 2

Im Rahmen des Final Fantasy XIV Fan Festivals 2026 in Berlin hat Square Enix heute einen neuen Trailer zur Erweiterung „Evercold“ veröffentlicht, die im Januar 2027 an den Start gehen soll.

Man stellte bei der Keynote auch noch einmal den neuen Bastion-Job vor. Den zweiten Job und weitere Details wird es bei der Tokyo Game Show im September enthüllen. Videos zur Keynote findet ihr auf dem Youtube-Kanal zu Final Fantasy XIV. Den neuen Evercold-Trailer haben wir euch unten angehangen.

Konkreter wurde es für die neue Nintendo Switch 2 Edition. Diese hat mit dem 4. August jetzt einen Termin. Ein Abo von Nintendo Switch Online wird für das Spielen nicht benötigt, wohl aber natürlich ein Abo von Final Fantasy XIV. Auch eine kostenlose Testversion wird dann verfügbar sein.

Zu Evercold enthüllte man obendrein ein neues Collector’s Bundle. Dieses Bundle ist eine Kombination aus der Collector’s Box und die Digital Collector’s Edition sowie Sammlerstücken und In-Game-Gegenständen. Angekündigt wurde außerdem eine Kollaboration mit Final Fantasy VII Remake.

Der neue Evercold-Trailer:

Bildmaterial: Square Enix