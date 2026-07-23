Das Cozy-Puzzlespiel Locomochi bringt ein Kinderzimmer-Gefühl zurück

Die meisten von uns erinnern sich an diesen Teil der Kindheit: Du sitzt auf dem Wohnzimmerboden, umgeben von deinen Lieblingsspielzeugen. Du hast den ganzen Nachmittag damit verbracht, deine kleine Eisenbahnstrecke aufzubauen und eine Stadt für deine Figuren zu erschaffen und erschaffst deine eigene Welt …

Dieses Kindheitsgefühl will das Cozy-Puzzlespiel Locomochi wieder zurück ins Wohnzimmer bringen, diesmal allerdings am PC statt auf dem Wohnzimmerboden. Es ist also wieder an der Zeit, die Steuerung deiner Lieblingslok zu übernehmen – und es dabei gemütlich angehen zu lassen.

Bei Locomochi gibt es keine Eile. Keine Zeitlimits, kein Druck und keine Strafen. Dafür gibt es viele kleine und größere Puzzles, die es zu lösen gilt. Egal ob Lieferauftrag, Waggon-Kopplungs-Puzzle oder ein Schieberätsel mit den Weichen – es geht um das Gefühl, wenn endlich jeder Waggon an seinem Platz einrastet. Jede Reise lädt dazu ein, zu experimentieren und neue Wege zur Lösung der einzelnen Rätsel zu entdecken.

Mit der Zeit wächst die kleine Eisenbahn, genau wie die Welt um sie herum. Wenn du genau hinschaust, wirst du feststellen, dass jeder Kratzer, jede Zeichnung und jedes vergessene Spielzeug seine eigene Geschichte hat.

Locomochi öffnet ab sofort seine Playtest-Phase für ausgesuchte Mitglieder auf Steam.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Locomochi, Little Lantern Games