Das „Golden Sun“-inspirierte Elements Destiny beweist im neuen Trailer aber mal richtig Humor

Mit einem neuen Trailer grenzt das „JIGRPG“ Elements Destiny einen Zeitraum für die Veröffentlichung ein. Das Spiel von Entwickler ShrooMoon UG und Publisher Deck13 soll demnach im „***BER 2026“ erscheinen.

Richtig lustige Nummer, merkt ihr schon: Damit kommen alle Restmonate des Jahres ab September infrage. Der Spaß hört da noch nicht auf, denn was ein „JIGRPG“ ist, habt ihr euch jetzt wahrscheinlich auch schon gefragt. Es handelt sich dabei um ein Japanese Inspired German RPG.

Elements Destiny, das von Golden Sun 2 inspiriert ist, fällt durch seinen Retro-Pixel-Look auf und schickt SpielerInnen in rundenbasierte Kämpfe. Als Besonderheit nennt der Entwickler die mit deutschen 40 SprecherInnen umfangreiche Vertonung, die dynamischen Grafiken, den packenden Soundtrack und die emotionale Story, die 80 bis 100 Stunden fesseln soll. Dazu gibt es Mechaniken, inspiriert „von euren liebsten Retro-JRPGs“.

„Solitas ist in Gefahr! Dies erfährt Erika von einem geheimnisvollen Fremden namens Airic O‘ Fory. Er warnt sie und ihre künftigen Begleiter vor einem erneuten Schattenzug, einer nahenden Bedrohung, die schon vor 24 Jahren unzählige Leben in Solitas nahm. Nur die Nachkommen der Clans der Elemente haben die Macht, diese abzuwenden – Nachkommen wie Erika“, führte man einst ein.

Wir begleiten Erika auf ihrer Mission und versuchen, die elementaren Kräfte in ihr zu wecken. Dadurch erhält sie einzigartige Möglichkeiten im Kampf und beim Überwinden von Hindernissen. Mit Karen, Lia und Maline werden wir außerdem mit Tränken, Waffen und Bomben versorgt.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Elements Destiny, Deck13, ShrooMoon UG