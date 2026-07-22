McDonald’s stellt drei besondere Pokémon-Burger zum 30. Geburtstag der Reihe vor

Die Feierlichkeiten zum 30. Jubiläum von Pokémon gehen weiter. Erneut arbeitet The Pokémon Company mit McDonald’s zusammen und bringt gleich drei besondere Burger auf den Markt. Fans außerhalb Japans müssen allerdings stark sein, denn die Aktion ist vorerst exklusiv für das Heimatland der Reihe.

Drei Burger im Stil der ersten Starter-Pokémon

Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit stehen die drei Starter der ersten Generation: Bisasam, Glumanda und Schiggy. Passend zu ihren Typen unterscheiden sich auch die Burger.

Der Schiggy-Burger besteht aus einem Garnelen-Patty mit Tartar-Sauce, der Bisasam-Burger setzt auf Rindfleisch mit Tartar-Demi-Glace-Sauce und der Glumanda-Burger bietet scharfes Hähnchen mit würziger Knoblauchsoße. Alle drei Burger sind nur für begrenzte Zeit in japanischen McDonald’s-Filialen erhältlich.

Auch die Verpackungen wurden passend gestaltet und zeigen unter anderem die drei Starter sowie Pikachu. Weitere Sammelartikel gehören diesmal allerdings nicht zur Aktion – vielleicht auch ganz gut. Zwei Event-Trailer könnt ihr euch unten ansehen. Eine Übersicht der Burger auf der japanischen McDonald’s-Website gibt’s hier. Bilder seht ihr weiter unten.

Happy Meals folgen Ende Juli

Die Kooperation ist Teil der umfangreichen Pokémon-Jubiläumsfeierlichkeiten bei McDonald’s in Japan. Bereits in den vergangenen Wochen gab es Pokémon-Spielzeug, spezielle Chicken McNuggets und eine Gewinnspiel-Aktion.

Doch das ist noch nicht alles: Bereits am 31. Juli sollen außerdem neue Pokémon-Happy-Meals vorgestellt werden. Gleichzeitig werden teilnehmende McDonald’s-Filialen in Japan zeitweise zu PokéStops in Pokémon GO.

Ob die Burger-Aktion auch nach Deutschland kommt, ist derzeit noch offen. In der Vergangenheit haben es vergleichbare Pokémon-Kooperationen von McDonald’s jedoch regelmäßig auch zu uns geschafft – dabei ging es allerdings meistens um das Sammelkartenspiel. Exklusive Burger gibt es hierzulande eher selten.

Gleichzeitig erinnern sich viele noch an frühere Aktionen in Japan, die für Kritik sorgten. Die enorme Nachfrage führte damals zu sofortigen Ausverkäufen und großen Mengen an weggeworfenen Burgern und Verpackungen, da viele Käufer lediglich an den Sammlerartikeln interessiert waren. McDonald’s reagierte darauf mit verschiedenen Maßnahmen, später schaltete sich sogar die japanische Verbraucherschutzbehörde ein.

Die drei Burger:

Die Promo-Videos:

via GameRant, Bildmaterial: McDonald’s