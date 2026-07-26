Disgaea trifft Mario Party: Das neue Prinny Party: Going Overboard erscheint auch im Westen

Wem Marios Partys nicht wild genug sind, hat jetzt mit Prinny Party: Going Overboard! eine neue Chance, verrückte virtuelle Brettspiele mit Minispielen zu erleben.

Das Party-Game-Spin-off aus dem Disgaea-Universum von Nippon Ichi Software lässt euch auf den Brettspielen mit bis zu vier SpielerInnen kooperieren – oder sabotieren, je nach euren Vorlieben.

Im Grunde ist das Prinzip ganz einfach: Bewegt euch über das Spielfeld, sammelt Erfahrung, sichert euch stärkere Ausrüstung und absolviert Quests, um stets die Nase vorn zu behalten. Aber siegen kann nur einer, denn am Ende kommt es nur darauf an, wer den Boss zum Startfeld zurückbringt.

Werft, kämpft und streitet euch euren Weg zum Sieg frei! Und egal, was ihr tut: Sterbt bloß nicht alle gleichzeitig – sonst heißt es Game Over für alle! Prinny Party: Going Overboard! erscheint für Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5 und Steam. Für Japan ist der Start am 12. November 2026 geplant, im Westen erscheint es voraussichtlich wenige Wochen später.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Prinny Party: Going Overboard!, NIS America