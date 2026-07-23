Valve sieht weiter steigende Speicher-Preise und ein Hersteller nennt gar eine 10-Jahres-Frist

Die Steam Machine ist nahezu absurd teuer für die verbaute Hardware – zur Ankündigung hatten viele Branchenkenner einen Verkaufspreis zwischen 600 und 700 Euro geschätzt, am Ende sind es 1039 Euro geworden – und das für die kleinste Version mit 512 GB internem Speicher.
Valve sieht weiter steigende Preise
Für niedrigere Preise wäre es von Vorteil, wenn die KI-Blase bald platzt. Daher suchen viele SpielerInnen auf der Welt nach ersten Anzeichen dafür und finden immer wieder vermeintliche Hinweise.
Valve sieht diese nicht – eher im Gegenteil. Valve-Ingenieure rechnen damit, dass die Lage eher noch schlimmer wird, insbesondere in den nächsten 3-6 Monaten. Auch Microsoft deutet für 2027 mögliche weitere Preissteigerungen der Xbox an.
„Wir wussten, dass es bei der Beschaffung ein Problem geben würde“, sagte Aldehayyat, Ingenieur bei Valve. „Aber das Ausmaß lag weit jenseits von allem, womit wir tatsächlich gerechnet hatten.“ Und weiter: „Wir verbauen im Grunde alles, was wir in die Finger bekommen“, ergänzte Griffais. „Wir sind definitiv durch die Speicherkapazität begrenzt.“
Bereits letzten Monat sagte ein Valve-Ingenieur in einem Interview mit Gamers Nexus, dass die Beschaffung des für die Steam Machine benötigten DRAM ein harter Kampf gewesen sei, weil Valve keine Verträge mit Herstellern abschließen konnte. Man hätte sich mit vielen größeren Herstellern um kleinste Mengen Speicher streiten müssen. Die Speicherhersteller diktierten derweil die Preise – sie böten eine gewisse Menge zu einem gewissen Preis an, und man könne lediglich ja oder nein sagen.
Zehn weitere Jahre Speicherknappheit?
Ähnliches hört man von ADATA, einem der größten weltweiten Speicherhersteller. Der Vorsitzende Chen Li-bai wird deutlich: Es gäbe laut ihm keine Anzeichen des Platzens der KI-Blase. Die DRAM-Knappheit wird seiner Aussage nach noch weitere 10 Jahre anhalten. KI-Blasen-Debatten könnten deshalb bis 2030, vielleicht sogar bis 2050 warten. Er meint, es sei zu früh, von einer KI-Blase zu sprechen.
Die Nachfrage nach KI-Rechenleistung steige in einer Form, wie es sie zuvor noch nicht gegeben habe. Auch Strominfrastruktur, Speicher, Storage und andere Komponenten würden stark nachgefragt. Zudem steige der Strombedarf massiv durch Rechenzentren, die weltweit ans Netz gehen.
Selbst wenn es überschüssige Kapazitäten gäbe, würden diese in KI-Geschäftsmodelle in der Cloud investiert – in Form von mietbarer Rechenleistung und mietbarem Speicherplatz. Eine überschüssige Rechenkapazität werde deshalb nicht lange bestehen. Seiner Einschätzung nach werden besonders Strom und Speicher bald zu den knappsten Ressourcen der Welt gehören.
10 Kommentare
Gerade XBox ist halt seit langen geradezu unberechenbar.
Es kommt nicht von ungefähr. Sony hat zu lange auf Festmedien gesetzt und die digitalen Vertriebswege stiefmütterlich behandelt.
Aber es laufen ja aktuell nicht deswegen die Kunden Amok, weil PSN so ein barebones-Store ist.
Die Flucht zu Microsoft und Valve ist, wie die Piraterie ja auch, ausdrücklich als Racheakt zu verstehen. Genau so formulieren die Kunden das auch, hier wie in den Sony-Kommentaren.
Und da endet mein Verständnis.
Ich hätte mir auch gewünscht, dass die Steam Machine 200-300€ weniger kostet und Valve sicherlich auch, aber die Preise sind einfach so irrsinnig wie sie sind, leider. Man sieht es ja an den ganzen Preiserhöhungen auf dem Konsolenmarkt in den letzten Jahren, ich rechne auch absolut damit, dass die Steam Machine nächstes Jahr weiter im Preis steigen wird, wie auch die anderen Konsolen. Der Preis der PS6 wird wohl auch alles andere als rosig sein. Und es betrifft ja auch nicht nur den Konsolenmarkt, Apple hat kürzlich auch die Preise von MacBooks etc. saftig erhöht.
Wir leben heute (leider) in einem Zeitalter, in dem die Day 1-Käufer am günstigsten wegkommen und aktuell sieht es leider nicht so aus, als ob sich das in näherer Zukunft ändern wird. Ich bin jetzt erstmal froh, dass ich alles an Hardware habe, was ich will und in den nächsten ca. 5 Jahren keine größeren Anschaffungen dieser Art mehr anfallen dürften, sofern die Xbox Helix mich nicht noch überrascht.
Findest du? Also diese Generation war ein wenig chaotisch mit den ganzen Studiozukäufen, aber ansonsten ist die Strategie doch relativ deutlich.
Die "This is an Xbox" Strategie ist abgeschlossen und jetzt sieht man sich an, was man innerhalb der Strategie machen kann. Die nächste Konsole wird sehr wahrscheinlich eine "Xbox Ultimate", also quasi eine Xbox, welche noch mal alles, was die Xbox in den letzten 25 Jahren aufgebaut hat, zusammenfasst. Die restliche Hardware lassen sie lizenzieren.
Die einzige offene Frage ist, ob dazu in Zukunft auch Smartphones und Tablets gehören. Ich tippe auf Ja, wenn ich mir die Entwicklung mit Win11 26H1 ansehe, die rein auf Laptops und Tablet abzielt. Und ab dem Zeitpunkt ist dann alles mit Windows 11 eine Xbox mit verschiedenen Leistungsstufen, wie man es aus dem PC oder Mobile-Bereich kennt. Womit die nächste Xbox auch nur eine bessere Steam Machine wäre, aber eben innerhalb des Xbox-Ökosystems.
Parallel ist die Ansage, eine Milliarde Spieler:innen erreichen zu wollen, auch recht deutlich. Das ist ein Niveau, das Tencent und HoYoverse anstreben. Solche Zahlen bekommt man nicht mit AAA-Bombast-Games mit 7 Jahren Entwicklungszeit, sondern mit Titeln wie Minecraft, Poker, Candy Crush und Solitär. Dass Xbox in Palworld und Aniimo investiert hat, wundert nach dieser Aussage auch nicht mehr.
Aber sicherlich auch nicht mehr unberechenbarer als alle anderen Hersteller^^
Apple hat nun auch aus dem Nichts die Preise für das gesamte Sortiment drastisch erhöht.
Und diese Aussichten hier aus der News sind halt maximal deprimierend. Auch wenn man sicherlich mit einberechnen muss, dass besonders da von Valve auch etwas Kalkül hinter steckt, solche Prognosen zu machen, um den utopischen Preis der Steam Machine etwas zu rechtfertigen.
Insgesamt wird die Aussage jedoch auch nicht komplett aus der Luft gegriffen sein. Sony hat schon jetzt angedeutet, dass man die kommende Konsole nicht zu einem Verlust verkaufen möchte. Das bedeutet für die Konsumenten, dass man sich auf im europäischen Raum mit großer Wahrscheinlichkeit auf um die 1000+ Euro wird einstellen können. Und somit wird das Hobby Videospiele halt zu einem noch größeren Luxus.