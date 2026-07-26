Beast of Reincarnation lässt euch den Hund streicheln – und das lohnt sich sogar für euch

Es gibt Dinge, die gehören einfach zu Videospielen dazu. In einem JRPG wird irgendwann geangelt, in einem 2D-Abenteuer werden Kisten oder Krüge zerschlagen und spätestens seit einigen Jahren stellen sich viele SpielerInnen dieselbe Frage: Kann man den Hund streicheln?

Bei Beast of Reincarnation lautet die Antwort ganz klar: Ja – und sogar deutlich mehr als das.

Koo ist mehr als nur ein Begleiter

Im neuen Action-RPG von Game Freak, dem Studio hinter den Hauptspielen der Pokémon-Reihe, begleitet euch der Hund Koo durch das gesamte Abenteuer. Die Geschichte spielt in einem postapokalyptischen Japan der fernen Zukunft, in dem ihr gegen Maschinen, mutierte Kreaturen und Mischwesen aus beiden Welten kämpft.

Neue Spielszenen von Denfaminicogamer zeigen nun, dass ihr Koo in eurem Stützpunkt nicht nur streicheln könnt. Nach den Kämpfen dürft ihr ihn auch waschen und von Schmutz, Blut oder den Überresten besiegter Roboter befreien.

Zuneigung hat spielerische Vorteile

Die Interaktionen mit Koo sind dabei keineswegs nur ein nettes Detail. Das Spiel verfügt über ein eigenes Zuneigungssystem. Wer seinen vierbeinigen Begleiter regelmäßig streichelt oder füttert, steigert die Bindung zu ihm. Diese wirkt sich wiederum positiv auf verschiedene Spielmechaniken aus – auch wenn Game Freak bislang noch nicht verraten hat, welche Boni die höhere Zuneigung genau mit sich bringt.

Umgekehrt kann die Beziehung aber auch leiden: Geht Koo im Kampf zu Boden, soll der Zuneigungswert sinken.

Passend dazu verriet Director Kota Furushima bereits Anfang des Jahres, dass seine Erfahrungen als „Battle Planner“ der Pokémon-Serie großen Einfluss auf das Kampfsystem von Beast of Reincarnation hatten. So kombiniert das Spiel schnelle Echtzeitkämpfe mit taktischen Befehlen und setzt gleichzeitig den ungewöhnlichen Fokus auf das Zusammenspiel zwischen Mensch und Hund. Im letzten Trailer wurde uns das Kampfsystem genauer vorgestellt.

Beast of Reincarnation erscheint am 4. August für PlayStation 5, Xbox Series und PC. Das Spiel wird außerdem direkt zum Start im Game Pass verfügbar sein. Die Vorbestellungen sind jetzt auch schon gestartet: Bei Amazon könnt ihr Beast of Reincarnation* in einer Deluxe und Standard Edition physisch vorbestellen.

Das neue Gameplay:

via GamesRadar, Bildmaterial: Beast of Reincarnation, Fictions, Game Freak