35 Jahre alte RPG-Reihe kehrt zurück: Das neue Langrisser zeigt erstes taktisches Gameplay

Zu BlackJack Studios Langrisser: Sea of Sword gibt es nun den ersten Gameplay-Trailer und Informationen – und das „Next-Generation-Fantasy-Taktik-RPG“ scheint wirklich taktisch zu werden.

Diesmal hat sich das Team vom starren Rahmen klassischer, linearer Levelabfolgen gelöst. Stattdessen wird Langrisser: Sea of Sword zu einem Strategie-RPG-Erlebnis, das sowohl auf taktischer Tiefe als auch auf freier Erkundung der großen, zusammenhängenden Welt basiert.

Du schlüpfst in die Rolle des Namenlosen, einer Figur, die aus den Schatten heraus nach verlorenen Erinnerungen sucht. Gemeinsam mit einem mysteriösen, weißhaarigen Mädchen erhebst du dich aus Schlamm und Nebel in eine Welt voller wechselnder Loyalitäten, unmöglicher Entscheidungen und Nationen am Abgrund. Über ein von Nebel verhangenes Meer hinweg beginnen sich verborgene Strömungen zu regen – und eine neue Saga entfaltet sich.

Neu in der Langrisser-Reihe: Erstmals können nun zwei Helden gleichzeitig in die Schlacht ziehen. Beim Wechsel zwischen Haupt- und Nebenrolle verändern sich Fähigkeiten und taktische Funktionen der Helden.

Umgebung spielt auch eine Rolle

Im Verlauf deiner Reise schaltest du zudem ein eigenes Territorium frei. Eine mächtige Armee erfordert sorgfältiges Management: Vom einfachen Lager im Schlamm bis zur Festung, die eine ganze Region kontrolliert, ist alles möglich.

Auch die Umgebung spielt dabei eine Rolle: Du kannst Mauern sprengen, um überraschend vorzurücken, oder Brücken zerstören, um Gegner in den Abgrund zu stürzen. Das Schlachtfeld selbst wird zur strategischen Ressource.

Das Entwicklerteam setzt weiterhin auf hochwertige, handgezeichnete Grafik. Jede Szene und jede Figur trägt die Handschrift der Künstler. Das Ziel ist eine warme, greifbare Welt mit starkem Wiedererkennungswert, die sich klar von anderen Titeln abhebt.

Langrisser: Sea of Sword erscheint für PC-Steam, iOS und Android. Offen bleibt das „wann“ – denn einen konkreten Termin hat das Spiel noch nicht.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Langrisser: Sea of Sword, Extreme Co., Zlongame