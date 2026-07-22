Ab sofort könnt ihr euch für den Netzwerktest von The Duskbloods anmelden

Es ist so weit: Ab sofort können sich Interessierte für den geschlossenen Netzwerktest zu The Duskbloods anmelden. Wer zu den Ersten gehören möchte, die das düstere PvPvE-Mehrspielerspiel von FromSoftware auf der Nintendo Switch 2 ausprobieren dürfen, kann ab jetzt seine Bewerbung einreichen.

Die Anmeldephase läuft ab heute bis zum 28. Juli 2026 um 15:59 Uhr. Für die Teilnahme werden neben einer Nintendo Switch 2 und einem Nintendo-Account auch eine aktive Mitgliedschaft bei Nintendo Switch Online vorausgesetzt. Da die Anzahl der Plätze begrenzt ist, entscheidet bei einer hohen Anzahl an Anmeldungen das Los.

Der eigentliche Netzwerktest findet vom 21. bis zum 24. August 2026 statt. In fünf zeitlich begrenzten Testphasen mit bis zu acht Spielern pro Match möchte das Entwicklerteam die Serverstabilität und das Balancing unter realen Bedingungen auf die Probe stellen.

Die Anmeldung erfolgt direkt über die offizielle Netzwerktest-Website von FromSoftware. The Duskbloods setzt auf ein Setting, das sich irgendwo zwischen Viktorianischem London und Steam-Punk bewegt. Vampire und Werwölfe scheinen folgerichtig auch eine Rolle zu spielen. Der Netzwerktest wird vermutlich viele neue Details zutage fördern.

Bildmaterial: The Duskbloods, From Software