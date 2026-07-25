Bandai Namco ergänzt Dragon Ball: Sparking! ZERO um 33 Charaktere und weitere Inhalte

Bandai Namco hat den umfangreichen „Super Limit-Breaking NEO“-DLC für Dragon Ball: Sparking! ZERO angekündigt. Der DLC bringt unter anderem einen Solo-Modus und 33 neue Charaktere ins Spiel.

„Dieser DLC führt einen neuen Solo-Modus namens Limit Breaker Journey ein, in dem Spielende ihren Lieblingscharakter auswählen, dessen Fähigkeiten weiterentwickeln und ihn durch eine Vielzahl von Kämpfen individuell anpassen können“, führt Bandai Namco ein.

Und weiter: „Die Spielenden bewegen sich auf der Karte, wählen Gegner entsprechend ihrer Stärke aus und nutzen Battle Arts, um sich Vorteile zu verschaffen. Die Charakterwerte können anschließend erhöht werden, sodass die Spielenden ihren Kämpfenden ganz nach ihrem bevorzugten Spielstil gestalten können.“

Der „Super Limit-Breaking NEO“-DLC bringt weiterhin vier neue Arenen und vier neue Episodenschlachten aus Dragon Ball, Dragon Ball Z und Dragon Ball Super sowie Dragon Ball GT. Die Veröffentlichung ist für den 30. Juli 2026 für PlayStation 5, Xbox Series und PCs geplant. Das Spiel selbst erscheint bald auch für Switch und Switch 2.

Darüber hinaus plant Bandai Namco auch ein kostenloses Update, das Änderungen am Gameplay und neue Mechaniken einführt: Sparking! Boost. „Sparking! Boost ermöglicht es den Spielenden, eine große Menge an Skill-Stock auszugeben, um ihre Angriffskraft im Sparking!-Modus weiter zu steigern. Sobald der Boost jedoch endet, werden ihre Werte vorübergehend verringert.“

Außerdem gibt es den neuen Chain Blast. „Chain Blast ist eine neue Mechanik, die eine zusätzliche Chance schafft, einen Treffer zu landen, nachdem ein Gegner in die Luft geschleudert wurde. Indem man zu einem Reserve-Verbündeten wechselt und den Angriff mit einem Blast fortsetzt, können Spielende massiven Schaden verursachen.“

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Dragon Ball: Sparking! ZERO, Bandai Namco, Spike Chunsoft