Spieler achten heute nicht mehr nur auf Hardware-Leistung, sagt Nintendo-Legende Miyamoto

Seit Jahrzehnten geht Nintendo bei seiner Hardware einen eigenen Weg. Statt ausschließlich auf möglichst leistungsstarke Technik zu setzen, konzentriert sich das Unternehmen darauf, neue Spielerlebnisse zu schaffen. Genau diese Philosophie sieht Shigeru Miyamoto auch heute noch bestätigt.

Im Gespräch mit Famitsu, das von Nintendo Everything übersetzt wurde, erklärte die Nintendo-Legende, dass sich die Erwartungen der SpielerInnen im Laufe der Jahre verändert hätten.

„Die Leute achten nicht mehr nur auf die technischen Daten“

Ausgangspunkt des Gesprächs war Nintendos Strategie seit den Zeiten von Nintendo DS und Wii. Bereits damals setzte das Unternehmen weniger auf reine Rechenleistung als auf innovative Spielkonzepte. Obwohl die Wii technisch hinter der Konkurrenz zurücklag, entwickelte sie sich zu einem der größten Erfolge der Videospielgeschichte. Ähnlich verhielt es sich später mit der Nintendo Switch, die als Hybrid-Konsole trotz schwächerer Hardware inzwischen über 150 Millionen Mal verkauft wurde.

Miyamoto erklärte dazu: „Zunächst einmal habe ich mich gefreut, dass die Switch acht bis neun Jahre lang durchgehalten hat. Ich glaube, dass die Kunden mittlerweile nicht mehr nur auf die technischen Daten achten. Meiner Meinung nach ist es ideal, wenn man die Software kauft und sie dann auf dem Gerät spielen kann, das man zu Hause hat.“

Nintendo setzt weiter auf einzigartige Spielerlebnisse

Miyamoto betonte außerdem, dass Nintendo weiterhin Spiele entwickeln wolle, die nur auf der eigenen Hardware möglich seien. Gerade im Vergleich zu Smartphones sieht er Vorteile darin, lediglich eine Plattform unterstützen zu müssen. Das erleichtere die Entwicklung und sorge für effizientere Arbeitsabläufe.

Mit einem Augenzwinkern fügte er hinzu: „Wir wollen immer noch mit möglichst geringem Aufwand unseren Lebensunterhalt bestreiten, ohne zu arbeiten … das ist natürlich halb im Scherz gemeint (lacht). Aber wir sind davon überzeugt, dass es wichtig ist, den Arbeitsaufwand so weit wie möglich zu reduzieren, um die Entwicklung effizienter zu gestalten. In Anbetracht dessen glaube ich, dass wir ein ziemlich gutes Umfeld geschaffen haben.“

Die Aussagen unterstreichen einmal mehr Nintendos langjährige Philosophie: Statt sich auf einen Wettlauf um immer leistungsstärkere Hardware einzulassen, setzt das Unternehmen lieber auf kreative Ideen und einzigartige Spielerlebnisse. Wie wichtig sind euch technische Spezifikationen, und wie sieht hier eure Reihenfolge aus?

Im selben Famitsu-Interview sprach Miyamoto unter anderem auch über Remakes, die Wichtigkeit von Zahlen und die Entwicklung neuer Nintendo-Charaktere.

via Nintendo Everything, Bildmaterial: Nintendo