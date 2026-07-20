Wuthering Waves: Elysium wird eine Anime-Serie im „Wuthering Waves“-Universum

Wuthering Waves ist zu einem globalen Erfolg geworden: Dank herausragender Grafik und einem überwiegend fairen F2P-Gacha-System konnte es über 30 Millionen Fans weltweit begeistern.

Insbesondere die Kollaboration mit Cyberpunk: Edgerunners sorgte für Aufsehen, nicht nur bei den Spielerzahlen auf Steam. Nun geht Kuro Games den nächsten Schritt.

Man gründete ein neues Animationslabel namens Kuro Onroad, das die Serie und deren Welt zum Leben zu erweckt. Das Debüt feiert das Label mit der Animationsserie Wuthering Waves: Elysium, die auf der Welt des preisgekrönten Open-World-Action-RPGs Wuthering Waves basiert.

Den Ankündigungstrailer könnt ihr euch unten ansehen – zukünftige Updates zu Wuthering Waves: Elysium gibt es über die Social-Media-Kanäle von Kuro Onroad, beispielsweise bei Twitter.

Trailer zu Wuthering Waves: Elysium

Bildmaterial: Wuthering Waves: Elysium, Kuro Games, Kuro Onroad