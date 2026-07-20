Once Upon a Katamari rollt auf Nintendo Switch 2 und hat einen DLC im Gepäck

Mit Once Upon a Katamari spendiert Bandai Namco uns nach all den Jahren einen mehr als würdigen Nachfolger. So lautete das Fazit unseres Tests für die PlayStation 5 im vergangenen Oktober. Neben der Version für PlayStation 5 veröffentlichte Bandai Namco das Spiel ebenfalls für Xbox Series, Nintendo Switch und PCs.

Nun gaben Bandai Namco und Rengame bekannt, dass am 8. Oktober 2026 eine „Switch 2“-Version von Once Upon a Katamari erscheinen wird. Gleichzeitig dürfen sich Fans auf die „Once Upon a Katamari Rolling LIVE Highlights Edition“ freuen, die den DLC „Rolling LIVE Highlights“ beinhaltet und mit neuen Levels, Musik und mehr den verrückten Rollspaß erweitert.

Flüssigere Framerate und kostenloses Update

Die neue Version für Switch 2 bietet weitere Funktionen. Dazu gehören unter anderem eine neue Rollerfahrung dank der Maussteuerung der Konsole, eine flüssigere Framerate und eine verbesserte Grafik. Einziger Wermutstropfen: Das Spiel erscheint physisch lediglich auf einer Softwareschlüssel-Karte.

Falls ihr das Spiel bereits für die Nintendo Switch erworben habt, erhaltet ihr ein kostenloses Update für die neue Version. Zudem können Spielerinnen und Spieler ihren Speicherstand von Switch auf Switch 2 übertragen, sofern es noch keinen Speicherstand auf Switch 2 gibt.

Neben der „Switch 2“-Version erscheint am 8. Oktober ebenfalls der DLC „Rolling LIVE Highlights“. Dieser wird auf allen anderen Plattformen, auf denen Once Upon a Katamari verfügbar ist, separat zum Kauf erhältlich sein. Bandai Namco wird das Spiel außerdem zukünftig in drei Editionen anbieten.

Neben der Standardedition, die das Hauptspiel bereithält, gibt es die bereits erwähnte „Rolling LIVE Highlights Edition“, die zusätzlich den angesprochenen DLC beinhaltet. Dazu kommt die „Royal Sound Edition“, welche die „Once Upon a Katamari King of Sound Edition“ ersetzt. Letztere beinhaltet noch weitere Songs und Remixes.

Die Ankündigung:

via Bandai Namco, Bildmaterial: Once Upon A Katamari, Bandai Namco, Rengame