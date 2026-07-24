Final Fantasy X | X-2 HD Remaster für Switch 2 macht Fans zum Geburtstag nicht glücklich

Es war eine ereignisreiche Woche für einen der JRPG-Klassiker schlechthin. Final Fantasy X feierte seinen 25. Geburtstag. Teil der Feierlichkeiten war unter anderem eine neue „Switch 2“-Version von Final Fantasy X | X-2 HD Remaster, die ab sofort verfügbar ist – aber nicht alle Fans glücklich macht.

Grund ist, dass die Neuauflage einen ärgerlichen Trend von Square Enix bestätigt. Auch diesmal gibt es keinen Upgrade-Pfad für BesitzerInnen der „alten“ Switch-Version. Das heißt, wer von der besseren Technik profitieren will, muss zur Vollpreis-Version (49,99 Euro) für Switch 2 greifen. Es gibt kein Upgrade, auch kein kostenpflichtiges.

Das sorgte zuletzt schon bei den Octopath-Traveler-Versionen und auch Dragon Quest XI S für Unmut unter Fans. Auch Star Ocean: The Second Story R, welches man vor einigen Tagen für Switch 2 shadowdroppte, verzichtet auf einen Upgrade-Pfad. Hier muss Square Enix dringend nachbessern.

Apropos nachbessern: Die Neuauflage profitiert von höherer Auflösung im TV- und Handheldmodus. Die Framerate bleibt allerdings unverändert bei 30 fps. Am ehesten lohnt sich die Neuauflage also für die neuen Features, beispielsweise einen Highspeed-Mode und das Abschalten von Zufallskämpfen. Und natürlich, wenn man die Switch-Version nicht besitzt und auf physischen Besitz verzichten kann.

Sammler werden enttäuscht

Denn der ein oder andere Fan hätte wohl bei einer echten physischen Version doch nochmal zugegriffen – aber auch hier gibt es einen Dämpfer. Die Veröffentlichung im Westen erfolgt ausschließlich digital. Eine vollwertige Handelsversion gibt es diesmal selbst in Japan nicht, wo einen Monat später zwar eine „physische“ Version erscheint, die aber lediglich eine Game Key Card bietet.

Da ist der schöne Pappschuber mit dem Artwork zum 25. Geburtstag ein schwacher Trost. Falls ihr euch diese Variante dennoch aus alter Verbundenheit sichern wollt, könnt ihr bei Throwback Games* auch in Deutschland vorbestellen.

Die nach wie vor wohl Sammler-freundlichste Variante ist also immer noch die physische Switch-Version aus Japan – hier sind beide Spiele auf der Cartridge und sie können auch auf Deutsch genossen werden. Diese Version ist unter anderem bei Play-Asia* erhältlich. Die „Switch 1“-Version ist zudem vollständig kompatibel mit der Switch 2. Kann eben nur nicht geupgraded werden …

Ansonsten feiern Fans des Originals den 25. Geburtstag wahrscheinlich lieber mit dem neuen Merchandise, als mit der „Switch 2“-Version. Davon gibt es im Square Enix Store jetzt einiges neu vorbestellbar, darunter „Lulu’s Doll“-Bekleidung und andere Shirts.

Der Launchtrailer:

Das Video von NWR:

Bildmaterial: Final Fantasy X | X-2 HD Remaster, Square Enix