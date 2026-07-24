Final Fantasy X | X-2 HD Remaster für Switch 2 macht Fans zum Geburtstag nicht glücklich

Es war eine ereignisreiche Woche für einen der JRPG-Klassiker schlechthin. Final Fantasy X feierte seinen 25. Geburtstag. Teil der Feierlichkeiten war unter anderem eine neue „Switch 2“-Version von Final Fantasy X | X-2 HD Remaster, die ab sofort verfügbar ist – aber nicht alle Fans glücklich macht.
Grund ist, dass die Neuauflage einen ärgerlichen Trend von Square Enix bestätigt. Auch diesmal gibt es keinen Upgrade-Pfad für BesitzerInnen der „alten“ Switch-Version. Das heißt, wer von der besseren Technik profitieren will, muss zur Vollpreis-Version (49,99 Euro) für Switch 2 greifen. Es gibt kein Upgrade, auch kein kostenpflichtiges.
Das sorgte zuletzt schon bei den Octopath-Traveler-Versionen und auch Dragon Quest XI S für Unmut unter Fans. Auch Star Ocean: The Second Story R, welches man vor einigen Tagen für Switch 2 shadowdroppte, verzichtet auf einen Upgrade-Pfad. Hier muss Square Enix dringend nachbessern.
Apropos nachbessern: Die Neuauflage profitiert von höherer Auflösung im TV- und Handheldmodus. Die Framerate bleibt allerdings unverändert bei 30 fps. Am ehesten lohnt sich die Neuauflage also für die neuen Features, beispielsweise einen Highspeed-Mode und das Abschalten von Zufallskämpfen. Und natürlich, wenn man die Switch-Version nicht besitzt und auf physischen Besitz verzichten kann.
Sammler werden enttäuscht
Denn der ein oder andere Fan hätte wohl bei einer echten physischen Version doch nochmal zugegriffen – aber auch hier gibt es einen Dämpfer. Die Veröffentlichung im Westen erfolgt ausschließlich digital. Eine vollwertige Handelsversion gibt es diesmal selbst in Japan nicht, wo einen Monat später zwar eine „physische“ Version erscheint, die aber lediglich eine Game Key Card bietet.
Da ist der schöne Pappschuber mit dem Artwork zum 25. Geburtstag ein schwacher Trost. Falls ihr euch diese Variante dennoch aus alter Verbundenheit sichern wollt, könnt ihr bei Throwback Games* auch in Deutschland vorbestellen.
Die nach wie vor wohl Sammler-freundlichste Variante ist also immer noch die physische Switch-Version aus Japan – hier sind beide Spiele auf der Cartridge und sie können auch auf Deutsch genossen werden. Diese Version ist unter anderem bei Play-Asia* erhältlich. Die „Switch 1“-Version ist zudem vollständig kompatibel mit der Switch 2. Kann eben nur nicht geupgraded werden …
Ansonsten feiern Fans des Originals den 25. Geburtstag wahrscheinlich lieber mit dem neuen Merchandise, als mit der „Switch 2“-Version. Davon gibt es im Square Enix Store jetzt einiges neu vorbestellbar, darunter „Lulu’s Doll“-Bekleidung und andere Shirts.
Der Launchtrailer:
Das Video von NWR:
Bildmaterial: Final Fantasy X | X-2 HD Remaster, Square Enix
5 Kommentare
Jo, ist schon von meiner Liste geflogen. Kein guter Zug von SE.
Ich habe echt keine Probleme damit, Remaster als neues Spiel zu kaufen, wenn der Preis nur angemessen ist. Hier verkauft SQE einen Remaster, der mehr so mit "ruhiger Hand" aktualisiert wurde, zum Vollpreis. Und dann auch noch rein digital.
Ab 20€ abwärts wäre ich bei GOG dabei, aber solange die Herren vom Quadrat die Hoffnung hegen, Switch 2-Kunden 50 Kekse aus den Taschen wringen zu können, kann ich mir einen GOG-Release natürlich komplett abschminken.
Es ist auch nicht wichtig, dass Sammler und Konsumenten glücklich sind, Hauptsache, Square Enix kann das Spiel mit kaum nennenswerten Verbesserungen dann nochmal für 50 Euro auf die Switch 2 klatschen. Viele also unglücklich, der Publisher sicherlich nicht.
Ich habe das Remaster noch als PS4 Version im Steelbook. Zum Release hatte ich mir die Asia-Version für Switch zugelegt, wo beide Spiele auf einer Karte drauf sind. Und vor einiger Zeit hatte ich mir das Remaster nochmal digital für nen 10er auf Xbox geholt. Es läuft eh auf keiner einzigen Plattform höher als 30 FPS und ich bin mir sicher, mit Ausnahme der höheren Auflösung ist das Sub 30 FPS Problem in manchen Gegenden bereits mit der normalen Version für Switch gespielt auf einer Switch 2 vermutlich behoben. Gibt also keine Gründe, diesen Release hier zu unterstützen. 50 Euro. Kein Upgrade-Pfad, Speicherdaten aus der anderen Version inkompatibel. Das ist schon hart dreist.
Lieber die Ps4 oder Steam version holen.
Steam version kann in 4K mit 30 Fps Spielen und besser Teturen und Japnisch Voice mod
Die Switch-2-Version finde ich ehrlich gesagt ziemlich unnötig. Es gibt keinen Upgrade-Pfad für Besitzer der Switch-Version und dafür soll man nochmal 50 € bezahlen – obwohl es im Grunde nur eine höhere Auflösung und ein paar Komfortfunktionen gibt, während die 30 fps gleich bleiben.
Da lohnt sich für mich eher die Switch-1-Version, die ja problemlos auf der Switch 2 läuft. Wer die beste Version spielen will, ist ohnehin am PC besser aufgehoben – höhere Auflösung, bessere Performance und oft deutlich günstiger zu haben.
Zum Glück habe ich auch noch meine Switch Version mit Steelbook. Einen Upgrade Pfad hätte ich noch mal bezahlt.