Xbox testet werbefinanziertes Cloud-Streaming für eure bereits gekauften Spiele

Microsoft startet ein neues Experiment im Bereich Cloud-Gaming, bei dem das Unternehmen ab sofort eine werbefinanzierte Option testet, mit der ausgewählte, bereits gekaufte Spiele aus der eigenen Bibliothek kostenlos gestreamt werden können.

Die Testphase steht zunächst Mitgliedern des Xbox-Insider-Programms zur Verfügung. Das Prinzip funktioniert ähnlich wie bei bekannten Modellen, beispielsweise GeForce NOW: Bevor eine Streaming-Session startet, wird ein Werbeblock geschaltet – laut Berichten bis zu zwei Minuten.

Als Gegenleistung erhalten SpielerInnen eine einstündige Spielzeit, um den ausgewählten Titel zu spielen. Nach Ablauf der Stunde lässt sich das Spiel nach einem weiteren Werbeblock fortsetzen.

Microsoft betont ausdrücklich, dass Werbeunterbrechungen ausschließlich vor Beginn der Spielsession stattfinden. Während des Spiels oder der Geschichte wird keine Werbung angezeigt. Das heißt: keine Gameplay-Unterbrechungen durch Werbung.

Während Xbox Cloud Gaming bisher zwingend an ein „Game Pass Ultimate“-Abo gekoppelt war, soll dieses Angebot völlig ohne laufende Abo-Gebühren auskommen. Eine Abo-Pflicht gibt es also nicht.

Microsoft sieht den Vorteil vor allem darin, SpielerInnen ohne teure Hardware den Zugang zu aktuellen Xbox-Series-Titeln zu erleichtern. Diese spielen Fans dann auf Last-Gen-Konsolen wie der Xbox One, Smart-TVs oder Mobilgeräten.

Microsoft verspricht strengere Qualitätsstandards für Marken und Werbepartner. Werbeanzeigen müssen klar als solche erkennbar sein, einen Mehrwert bieten und zur jeweiligen Plattform passen. Ob und wann das werbefinanzierte Streaming für alle Xbox-Nutzer ausgerollt wird, hängt vom Feedback der Insider-Testphase ab.

Bildmaterial: Xbox