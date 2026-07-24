Xbox testet werbefinanziertes Cloud-Streaming für eure bereits gekauften Spiele

Microsoft startet ein neues Experiment im Bereich Cloud-Gaming, bei dem das Unternehmen ab sofort eine werbefinanzierte Option testet, mit der ausgewählte, bereits gekaufte Spiele aus der eigenen Bibliothek kostenlos gestreamt werden können.
Die Testphase steht zunächst Mitgliedern des Xbox-Insider-Programms zur Verfügung. Das Prinzip funktioniert ähnlich wie bei bekannten Modellen, beispielsweise GeForce NOW: Bevor eine Streaming-Session startet, wird ein Werbeblock geschaltet – laut Berichten bis zu zwei Minuten.
Als Gegenleistung erhalten SpielerInnen eine einstündige Spielzeit, um den ausgewählten Titel zu spielen. Nach Ablauf der Stunde lässt sich das Spiel nach einem weiteren Werbeblock fortsetzen.
Microsoft betont ausdrücklich, dass Werbeunterbrechungen ausschließlich vor Beginn der Spielsession stattfinden. Während des Spiels oder der Geschichte wird keine Werbung angezeigt. Das heißt: keine Gameplay-Unterbrechungen durch Werbung.
Während Xbox Cloud Gaming bisher zwingend an ein „Game Pass Ultimate“-Abo gekoppelt war, soll dieses Angebot völlig ohne laufende Abo-Gebühren auskommen. Eine Abo-Pflicht gibt es also nicht.
Microsoft sieht den Vorteil vor allem darin, SpielerInnen ohne teure Hardware den Zugang zu aktuellen Xbox-Series-Titeln zu erleichtern. Diese spielen Fans dann auf Last-Gen-Konsolen wie der Xbox One, Smart-TVs oder Mobilgeräten.
Microsoft verspricht strengere Qualitätsstandards für Marken und Werbepartner. Werbeanzeigen müssen klar als solche erkennbar sein, einen Mehrwert bieten und zur jeweiligen Plattform passen. Ob und wann das werbefinanzierte Streaming für alle Xbox-Nutzer ausgerollt wird, hängt vom Feedback der Insider-Testphase ab.
Bildmaterial: Xbox
10 Kommentare
Wir sind nicht die Kernzielgruppe für solche Aktionen. Das sind Leute, die einen Trailer auf Youtube sehen und sich denken "Das Spiel sieht ja nett aus! Das würde ich gerne mal anspielen!" Und dann steht in der Videobeschreibung "Spiele die erste Stunde gratis und ohne Werbung, Link zur Xbox Cloud". Oder eben alternativ, wenn du dem Discord-Server des Spiels beitrittst.
Alternativ ist das auch ein super Dienst, um die Installationszeit zu überbrücken. Statt einer Stunde zu warten, bis das Spiel heruntergeladen ist, spielt man mal das Tutorial an.
Gratis: (Voll)Preis-Spiele sind Nicht gratis.
Die Erste Stunde ohne Werbung: Und Danach.?
...
Also Nochmal...
Mag ja sein...
Aber eine Unterbrechung "ins Leere" ...
Und dann Sowas...
Kommt dann ja letztendlich wohl Nach jeweiliger Stunde aufs Gleiche raus.
Ein Konsequenter Cut nach ner Stunde kann also Beispielsweise Höchstwahrscheinlich Auch während nem Kampf oder während nem Autorennen erfolgen.
Also entweder man nutzt die Stunde dann vll. Nicht genauso frei, wie Ohne jenem Cut (nach ner Stunde) , da man sich vll. entsprechend jenem Cut (nach ner Stunde) einrichtet (vll. ja dazu genötigt fühlt oder so) ...
Oder es hat wohl in irgendeiner anderen Weise Auswirkungen auf den Spielverlauf und den Spielfluss und den Nutzer und dessen Nutzungsverhalten usw.
Und auch von meiner Seite noch mal: Dieses Nutzungsszenario ist nicht die Zielgruppe des werbefinanzierten Dienstes. Die werden sich schon Gedanken machen, wie sie Leute, die ihre 20-100 Stunden RPGs spielen wollen, zum Abodienst lenken.
Da geht es eher um Semi-Casual / Semi-Hardcore-Games. Nimm Minecraft, nimm Meccha Chameleon, nimm Fortnite, nimm Aniimo. Das, was zu mächtig wird für das Smartphone, aber wo die Leute trotzdem keine 1000€ ausgeben wollen, um es zu spielen. Und da kannst dann halt mal hier und da ein bisschen spielen. Im Idealfall gibt der Publisher noch ein paar Euro als Werbemaßnahme dazu, sodass die erste Stunde quasi eine werbefreie Demo via Cloud ist.
Diesen Markt peilt MS wie viele andere auch an. Weil er riesig ist und durch Cloud-Gaming Vorteile bietet.
Hoffentlich wird das erfolgreich, damit die Cloud only Zukunft schneller kommt als erwartet.
Das ist tatsächlich wohl die maximal zynische Einstellung garniert mit ein paar Streuseln Aktionismus^^ Ich meine, ElPsy, wie du selbst jetzt mehrmals geschrieben hast, für dich hat sich das Hobby ab 2028 sowieso größtenteils erledigt. Wieso sich also hiermit jetzt noch rum ärgern^^? Die Frage ist nur, willst du dir nun damit die letzten rund 18 Monate deines Hobbys komplett kaputtmachen? Das klingt nach Sarkasmus, es ist aber, tatsächlich, eine ernstgemeinte Frage.
Die Einstellung physischer Medien auf PlayStation ist ein komplett anderes Szenario als ein drohendes Cloud-Only Szenario. Ich lebe in einer größeren Stadt und komme aktuell mit meiner 16 Mbit Leitung auf sage und schreibe 8-9 Mbit, mit denen ich Daten runterladen kann. Das reicht manchmal nicht einmal, um Filme zu streamen. Nur Cloud wäre natürlich gleichbedeutend damit, dass ich das Hobby Videospiele halt direkt an den Nagel hängen könnte. Aber allgemein betrachtet ist es halt auch etwas, was derzeit und wohl auch in den nächsten 10-15 Jahren einfach nicht umsetzbar ist. Vielleicht niemals? Das weiß man nicht aber wir sprechen hier von einem Szenario, welches einfach nicht wirklich realistisch ist, nicht einmal in einer näheren Zukunft. Hier trifft man nicht nur auf Ablehnung sondern halt auch auf Grenzen der Technik.
Selbst mit der auf Hochglanz polierten Glasfaserleitung wirst du, alleine im Multiplayer-Sektor, nicht solche Ergebnisse erreichen wie es aktuell der Fall ist, wenn die Daten nativ auf deinem Gerät zu finden sind.
Zum Thema hat @gettingbetter eigentlich schon alles gesagt. Sicherlich wird es für Microsoft auch irgendein Testlauf sein. Aber allen voran sucht man hier neue Märkte und Zielgruppen, um neue Einnahmequellen zu haben. Und da gibt es nun einmal einen Markt. Ich sehe darin jetzt, also stand jetzt, weder eine Bedrohung noch irgendeine Gefahr, dass hier irgendwas Richtung Cloud-Only Zukunft kippen könnte. Warum sollte ich mir also jetzt dadurch die Laune noch zusätzlich verderben lassen? Aber wer weiß, vielleicht wird Project Helix ja auch eine reine Cloud-Konsole