Marvel’s Wolverine zeigt mehr Orte und Charaktere im neuen Story-Trailer

Sony Interactive Entertainment hat gemeinsam mit Insomniac Games einen neuen Story-Trailer zu Marvel’s Wolverine veröffentlicht. Im Vergleich zum letzten Trailer setzt das neue Video augenscheinlich deutlich stärker auf In-Game-Grafik und rückt gleichzeitig die Handlung des Action-Adventures in den Mittelpunkt.

Bekannte Gegner und eine Reise um die Welt

Logan begibt sich in der eigens für das Spiel erzählten Geschichte auf die Suche nach den Geheimnissen seiner Vergangenheit. Seine Reise führt ihn unter anderem nach Madripoor, durch die verschneiten Landschaften Kanadas und in die Straßen von Tokio. Dort trifft Wolverine auf bekannte Figuren wie Mystique, Jean Grey oder Sabretooth, während sich ihm unter anderem die Reavers in den Weg stellen.

Zusätzlich bestätigte Insomniac Games, dass der Komponist David Fleming (Superman oder die The Last of Us-Serie) den Soundtrack des Spiels übernehmen wird. Außerdem erhält Wolverine ein alternatives Kostüm, das auf seinem Design aus MARVEL Tokon: Fighting Souls basiert – im Gegenzug wird auch dort ein Outfit im Stil von Marvel’s Wolverine verfügbar sein.

Marvel’s Wolverine erscheint am 15. September exklusiv für PlayStation 5. Weiter unten könnt ihr den neuen Trailer anschauen. Übrigens: Marvel’s Wolverine erscheint (noch) auf Disc* im Handel, wie auch Insomniac Games einigermaßen stolz herausposaunt hat.

Der Story-Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Marvel‘s Wolverine, Sony Interactive Entertainment, Insomniac Games