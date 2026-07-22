Entwickler erklären, warum man „Raiders“ den Vorzug vor einem Splatoon 4 gab

Mit Splatoon Raiders erscheint schon bald der erste große Ableger der Reihe auf der Nintendo Switch 2. Manche Fans hatten stattdessen eher mit Splatoon 4 gerechnet. Im Rahmen der Interviewreihe „Frag die Entwickler“ hat Nintendo nun erklärt, warum sich das Team bewusst für ein Spin-off entschieden hat.

Ein neues Splatoon-Erlebnis ohne Wettkampf

Produzent Seita Inoue erklärt, dass das Entwicklerteam nach über elf Jahren und drei Hauptspielen bewusst einen anderen Weg einschlagen wollte.

„Wir fanden es interessant, etwas mit einem etwas anderen Gameplay-Ansatz zu entwickeln – ein Erlebnis, bei dem man die Action ganz für sich allein genießen kann.“

Zwar sei Splatoon vor allem für seine kompetitiven Multiplayer-Gefechte bekannt, doch auch der kooperative Salmon Run und die Einzelspieler-Kampagnen hätten gezeigt, dass die Reihe noch mehr Potenzial biete. Deshalb entschied sich das Team, diese Elemente als eigenständiges Spin-off umzusetzen und nicht als Splatoon 4.

„Switch 2“ machte die Idee erst möglich

Auch Director Yoshihiko Ito verrät, dass die Idee entstand, nachdem die Arbeiten an den Updates für Splatoon 3 abgeschlossen waren. Ziel war es, das Gameplay von Salmon Run in ein reines Einzelspieler-Erlebnis zu übertragen.

Gleichzeitig bot die Nintendo Switch 2 neue technische Möglichkeiten. So experimentierten die Entwickler unter anderem mit deutlich größeren Gegnerhorden, um ein besonders hektisches und mitreißendes Spielerlebnis zu schaffen. Aus diesen Ideen entstand schließlich Splatoon Raiders.

Bis Fans das unvermeidliche Splatoon 4 in den Händen halten können, dürfte also noch etwas Zeit vergehen. Wer wissen möchte, wie sich der erste Singleplayer-Ableger schlägt, kann sich übrigens auch unseren frisch veröffentlichten Test zu Splatoon Raiders ansehen. Das Spiel erscheint am 23. Juli exklusiv für die Nintendo Switch 2. Unten seht ihr dazu den brandneuen Übersichtstrailer.

Der neue Overview-Trailer:

via Nintendo Everything, Bildmaterial: Splatoon Raiders, Nintendo