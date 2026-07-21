Persona 4 Revival stellt Chie Satonaka in einem weiteren Charakter-Trailer vor

Aller guten Dinge sind bekanntlich vier – oder so ähnlich. Nachdem Atlus zuletzt bereits Trailer zum Protagonisten, Yosuke Hanamura und Rise Kujikawa veröffentlicht hat, rückt nun endlich auch Chie Satonaka ins Rampenlicht.

Die kampfsportbegeisterte Fleischliebhaberin stellt sich im neuesten Charakter-Trailer von Persona 4 Revival vor.

Gerechtigkeitssinn und Kung-Fu

Chie sitzt im Unterricht direkt neben dem Protagonisten und zeichnet sich durch ihre offene, energiegeladene Art aus. Als großer Fan von Kung-Fu-Filmen zögert sie nicht, für ihren ausgeprägten Gerechtigkeitssinn einzustehen. Im Kampf setzt sie auf ihre Persona Tomoe.

Genau wie alle anderen aus dem englischen Cast bekommt auch sie eine neue Sprecherin. Hier erfahrt ihr mehr darüber. Außerdem kündigten Sega und Atlus an, dass Persona 4 Revival auch auf der diesjährigen Gamescom anspielbar sein wird.

Persona 4 Revival erscheint am 18. Februar 2027 für PlayStation 5, Xbox Series und PC. Außerdem wird das Remake direkt zum Launch im Game Pass verfügbar sein.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Persona 4 Revival, Atlus, P-Studio