PlayStation Network kämpft mit Ausfällen – Marvel Tōkon reagiert auf Login-Probleme

Nur wenige Stunden nach dem Start der Open Beta von MARVEL Tōkon: Fighting Souls kommt es beim PlayStation Network (PSN) zu weitreichenden Störungen. Zahlreiche SpielerInnen melden derzeit Probleme beim Einloggen auf der PlayStation 5 sowie bei PC-Spielen, die eine PSN-Anmeldung voraussetzen – darunter auch die neue Beta des Fighting Games.

Auf der PS5 erscheint unter anderem der Fehlercode WS-116486-6, der laut Sony auf ein Verbindungsproblem mit den Servern hinweist. Auch die offizielle Support-Webseite war zeitweise nur eingeschränkt erreichbar. Laut Downdetector häuften sich die Meldungen ab etwa 13:00 Uhr deutscher Zeit.

Entwickler untersuchen die Ursache

Der offizielle Account des Spiels bestätigte jedoch inzwischen die Störungen:

„Wir sind uns bewusst, dass einige PlayStation-Spieler derzeit Probleme beim Einloggen und mit der Netzwerkverbindung haben. Unser Team untersucht das Problem derzeit intensiv und arbeitet daran, die Ursache zu ermitteln. Wir werden euch auf dem Laufenden halten, sobald wir weitere Informationen haben.“

SpielerInnen werden zudem auf den offiziellen Discord-Server verwiesen, um weitere Informationen und Hilfestellungen zu erhalten.

Immerhin gibt es erste Anzeichen einer Entspannung. Einige Nutzer berichten inzwischen, dass der Login nach mehreren Versuchen wieder funktioniert. Auch die Zahl der Störungsmeldungen auf Downdetector geht langsam zurück. Das deutet darauf hin, dass die Verbindungen derzeit eher unregelmäßig funktionieren, anstatt vollständig ausgefallen zu sein. Seit ihr auch von den Problemen betroffen?

via VGC, Bildmaterial: Sony Interactive Entertainment