Das erste selbst produzierte Videospiel von hololive ist ab sofort erhältlich

Hololive ist aus der Streaming-Szene weltweit nicht mehr wegzudenken. Hololive Production ist eine Agentur für mehrere VTuber-Gruppen, darunter hololive, hololive Indonesia, hololive English, hololive DEV_IS sowie die männlichen Ableger holostars und holostars English.

Selbst wer wenig mit der VTubing-Szene zu tun hat, kennt Gawr Gura und andere – sie sind durch ihr Merchandise, die Kollaborationen und besondere Stream-Momente weltweit bekannt.

Musik ist für VTuber ein zentraler Teil vieler Streams, vor allem in Form von Gesangs-Streams, Cover-Songs und eigenen Musikstücken – echte Größen haben auch eigene Musikvideos und Live-Auftritte. Deshalb verwundert es kaum, dass es jetzt auch ein erstes, von hololive selbst produziertes Videospiel gibt. Bisherige Spiele waren Fanprojekte oder lizenzierte, ausgelagerte Entwicklungen.

Das erste Hololive-Spiel, Hololove Dreams, ein Rhythmusspiel ist, das mit RPG-Elementen und Minispielen in einem virtuellen Freizeitpark spielt. Zum Start des Spiels sind bereits über 50 hololive-Mitglieder mit über 150 Songs vertreten.

Die Rhythmusspiele werden dabei zum Teil mit offiziellen Musikvideos und Live-Konzertvideos präsentiert. Dazu wird es Community-Charts geben, in der ihr euer eigenes Rhythmusspiel erstellen und mit Fans weltweit teilen könnt. Hololive Dreams erscheint heute für Android und iOS. Eine Steam-Version ist geplant, jedoch noch ohne konkreten Termin.

Der neue Trailer:

Musikvideos:

Bildmaterial: hololive Dreams, hololive