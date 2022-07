Das war… Kalenderwoche 26/2022

Neben der Nintendo Direct Mini standen in den letzten Tagen vor allem Star Ocean, Xenoblade Chronicles 3 und Final Fantasy VII Remake im Zentrum. Auch abgesehen davon erreichten uns einige weitere Neuankündigungen. Zum Schluss kümmern wir uns dann noch um die Juli-Neuerscheinungen sowie zwei Reviews. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Die Nintendo Direct Mini war mit recht vielen Inhalten befrachtet. Dabei präsentierte man Spiele von Drittanbietern, welche wir hier in alphabetischer Reihenfolge gesammelt haben.

Eine eigene Präsentation gab es zu Star Ocean: The Divine Force (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC). Neben viel Gameplay-Material erfuhren wir mit dem 27. Oktober auch den Veröffentlichungstermin. In Nordamerika lief derweil auch die zweite Verkaufswelle der Special Edition zu Xenoblade Chronicles 3 (Switch) eher schlecht ab. Ein weiteres spannendes Detail erfuhren wir zu Final Fantasy VII Remake (PS4, PS5, PC): Ein geplanter Abschnitt wurde aus dem Spiel gestrichen.

Für den Westen gab es noch einige weitere Neuankündigungen. So bringt Bandai Namco das Battle-Royale-Game My Hero Ultra Rumble (PS4, Switch, Xbox One, PC) auch zu uns. Fans von Visual Novels hatten gleich mehrfach Grund zur Freude. So sind die englischen Veröffentlichungen von Anonymous;Code (PS4, Switch, PC) (Link), Radiant Tale (Switch) (Link), Shuuen no Virche -ErroR:salvation (Switch) (Link) und Norn9: Var Commons (Switch) sowie Norn9: Last Era (Switch) (Link) nun gesichert. Aus China erreichte uns erstes Material zu Code: To Jin Yong. Noch im Juli erwartet uns das Fantasy-RPG Worth Life (Switch). Ab sofort erhältlich sind Rabbids: Party of Legends (PS4, Switch, Xbox One) (Link) und Disgaea 6 Complete (PS4, PS5, PC) (Link).

Einige der Gameplay-Systeme sahen wir in einem Trailer zu Digimon Survive (PS4, Switch, Xbox One, PC). Viele neue Details konnten wir zudem einem Entwicklertagebuch zu One Piece Odyssey (PS4, PS5, Xbox Series, PC) entnehmen. Aus Japan sahen wir die Charaktere aus The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki II -CRIMSON SiN- (PS4, PS5) in Aktion. Den bereits fünften Summoners Guide gab es zu Soul Hackers 2 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) und zu KonoSuba: God’s Blessing on this Wonderful World! Cursed Relic and the Perplexed Adventurers (PS4, Switch) konntet ihr euch den Eröffnungsfilm ansehen. Auch zum Strategie-RPG Fairy Fencer F: Refrain Chord (PS4, PS5, Switch) gab es neue Einblicke, während sich RWBY: Arrowfell (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) nach einem Jahr zurückmeldete.

Zu Sword Art Online: Alicization Lycoris (PS4, Switch, Xbox One, PC) wurde endlich die Switch-Umsetzung enthüllt, zudem steht der zweite große Story-DLC an. Neue Inhalte sind außerdem zu Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) unterwegs, während Cuphead (PS4, Switch, Xbox One, PC) diese endlich erhalten hat. Vier neue Sega-Klassiker sind ab sofort für alle Abonnenten von Nintendo Switch Online verfügbar. Wer hingegen bei Prime Gaming mit dabei ist, darf sich den Juli dick anstreichen. Zum Anime-Projekt Legend of Mana: The Teardrop Crystal wurde ein neuer Trailer veröffentlicht.

Damit kommen wir zu den beiden neuen Reviews von JPGAMES. Ins Japan des 12. Jahrhunderts entführt uns das Otome Birushana: Rising Flower of Genpei (Switch) (zum Testbericht). Wenn euch einige potentiell verstörende Themen nicht abschrecken, findet ihr hier einen gelungenen Genre-Vertreter. Auch die Switch-Umsetzung von Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami (zum Testbericht) haben wir uns angeschaut. Diese darf als gelungen bezeichnet werden.

In unseren Neuerscheinungen im Juli 2022 findet ihr dieses Mal zahlreiche Highlights. Die Liste präsentiert sich entsprechend umfangreich. Vor allem gegen Ende Monat stehen viele Veröffentlichungen an.