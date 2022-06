Harvestella ist der Farming-Vorstoß von Square Enix mit einem besonderen Twist

Beim Nintendo Direct Mini hatte Square Enix nicht nur NieR: Automata im Gepäck, sondern auch ein brandneues Spiel namens Harvestella. Der Name ist nicht besonders einfallsreich, aber dafür Programm: Es ist ein Farming-RPG von Square Enix.

Harvestella spielt in Lethe, einem friedlichen Dorf, in dem die Jahreszeiten den Ton angeben. Hier beginnt die Story des Lebenssimulator-RPGs, wie Square Enix es nennt. Harvestella hat aber alles, was moderne Farming-RPGs bieten.

Neben der Arbeit auf dem Feld sind das Crafting-Optionen und Monsterbegegnungen. Ebenso macht ihr euch im Dorf Freunde. Besonderer Twist: Auf die letzte Jahreszeit, den Winter, folgt die Zeit des Todes. Silentium. Die ernte verdorrt, das Leben ist in Gefahr.

Es ist eure Aufgabe, einen Weg zu finden, Chaos und Verwüstung zu stoppen. Dabei fällt euch vielleicht auch ein bekannter Artstyle auf. Das Concept-Art stammt von Isamu Kamikokuryo (Final Fantasy XII) und Musik von Go Shiina (Tales of).

In Harvestella können SpielerInnen eine wunderschöne Welt erkunden, die sich mit den Jahreszeiten verändert, und einer Vielfalt an Tätigkeiten nachgehen: Sie bewirtschaften ihre Farm, gehen Freundschaften mit Dorfbewohnern ein und erleben Abenteuer in Dungeons voller Herausforderungen.

Harvestella soll am 4. November 2022 für Nintendo Switch erscheinen. Darüber hinaus kündigte Square Enix Harvestella auch für PC-Steam an. Für Nintendo Switch wird eine Handelsversion versprochen.

Der Ankündigungstrailer:

Bildmaterial: Harvestella, Square Enix