Rabbids ohne Mario: Rabbids Party of Legends ist nun im Westen erhältlich

Seit gestern ist das ursprünglich nur in China veröffentlichte Rabbids: Party of Legends für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und Stadia auch im Westen erhältlich. Ubisoft hat deshalb einen Launchtrailer veröffentlicht.

Das Spiel wurde von Ubisoft Chengdu entwickelt und im August 2021 als Rabbids: Adventure Party in China veröffentlicht. Zur damaligen Ankündigung fand es viele Interessierte, hatten die Rabbids doch mit Mario + Rabbids: Kingdom Battle viele neue Fans gefunden. Doch die sahen sich enttäuscht, dass es keine Ankündigung des neuen Spiels für den Westen gab. Nun nimmt man eben Mario + Rabbids Sparks of Hope als Zugpferd mit.

Party-Spiel mit den wahnsinnigen Hasen

Das Spiel wurde von Ubisoft Chengdu entwickelt und ist ein 4-Spieler-Multiplayer-Party-Spiel, in welchem die Rabbids in das alte China zurückreisen, um dort knifflige Aufgaben zu lösen. Laut den Entwicklern ließ man sich von der Geschichte von „Journey to the West“ inspirieren. Es warten 50 Minispiele.

Rabbids: Party of Legends im Launchtrailer

Bildmaterial: Rabbids: Party of Legends, Ubisoft, Ubisoft China