Sonic Frontiers zeigt den Cyberspace, mysteriöse Gegner und neue Fähigkeiten

Sega präsentierte während des Nintendo Direct Mini einen neuen Trailer zu Sonic Frontiers. Das Spiel wurde bekanntlich in den letzten Wochen von Fans heftig kritisiert, aber den Auftritt beim Nintendo Direct bezeichnen einige als den bisher besten.

Das Video ist deutlich abwechslungsreicher als die letzten Präsentationen. Es zeigt Erkundungen, Kämpfe, rasante Läufe, neue Fähigkeiten, eine Parallelwelt und mysteriöse, riesige Gegner. Parallel dazu veröffentlichte Sega auch viele neue Details zum Spiel. Gematsu hat die gesamte Pressemeldung veröffentlicht.

Das vielleicht interessanteste Detail: das Dimensionsportal. Es bringt euch in eine andere Welt, in eine merkwürdige Welt. Während Sonic die Starfall Islands erkundet, findet er Eingänge in den Cyberspace. Sie wurde von einer uralten Zivilisation erbaut, von der sich auch auf Starfall Island Überreste (und Gegner) befinden.

Überall auf der Karte finden sich Eingänge zum Cyberspace, die von der uralten Zivilisation von Starfall Islands erbaut wurden. Sonic-Fans müssen Rätsel lösen und Herausforderungen bestehen, um an Zahnräder zu kommen, die ihnen den Zugang zu Cyberspace-Leveln ermöglichen. Hier erwartet sie der traditionelle, rasante Plattformspaß. In jedem Cyberspace-Level müssen Herausforderungen bestanden werden, um an Modulschlüssel zu kommen und damit weiter im Spiel fortschreiten zu können.

Sonic Frontiers soll Ende 2022 für alle aktuellen Plattformen erscheinen: PlayStation, Xbox, Nintendo Switch und PCs. Sonic Frontiers erhält eine komplett deutschsprachige Veröffentlichung. Das heißt, dass es nicht nur deutsche Untertitel, sondern auch deutsche Stimmen geben wird.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Sonic Frontiers, Sega