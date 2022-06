Das Action-RPG Code: To Jin Yong demonstriert die Power der Unreal Engine 5 mit Wuxia-Kunst

Auf der hauseigenen Konferenz Sparks 2022 hat der chinesische Publisher Tencent Games unter anderem Code: To Jin Yong vorgestellt. Das neue Open-World-Action-RPG will mithilfe der Unreal Engine 5 das Wuxia-Genre zum Leben erwecken.

Wuxia, schon mal gehört? Auch Codename: Wandering Sword des chinesischen Entwicklers Xiameng Game setzt darauf. Das Spiel, das unweigerlich an die HD2D-Spiele von Square Enix erinnert, würde erst im Mai angekündigt.

Wuxia ist ein Genre der chinesischen Literatur oder chinesischer Filme, in dem Kämpfe von Soldaten, Schwertkämpfern und anderen sowie historische oder pseudohistorische Schauplätze im Vordergrund stehen und oft um fantastische Elemente ergänzt werden.

In Code: To Jin Yong erwarten euch dementsprechende Martial-Arts-Kämpfe, aber das seht ihr im Trailer auch selbst. Das Spiel adaptiert dabei die Wuxia-Romane des legendären Autors Jin Yong (金庸) – daher also auch der Name.

Der Gameplay-Trailer:

