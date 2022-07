Bandai Namco kündigt Ultra Kaiju Monster Rancher auch für den Westen an

Bandai Namco und Koei Tecmo haben Ultra Kaiju Monster Rancher nun auch für den Westen angekündigt. Erstmals war das Spiel in dieser Woche in der japanischen Ausgabe der Nintendo Direct Mini aufgetaucht. Die Lücke, welche durch die Auslassung in der westlichen Ausstrahlung entstand, ist somit gefüllt.

Das Spiel soll noch in diesem Jahr digital für Nintendo Switch erscheinen. Japan und Asien erhalten eine physische Veröffentlichung mit englischer Sprachunterstützung.

Dass die Monster-Rancher-Serie möglicherweise eine Zukunft hat, zeigte die Neuauflage der ersten beiden Teile und auch unser Interview mit Kazumi Fujita. Doch bis auf eine LINE-Mobileversion sprang bisher nicht viel heraus. Jetzt also eine Ultra-Kaiju-Version für Switch!

Ultra Kaiju Monster Rancher ist dabei genau das, was ihr denkt. Ihr züchtet Monster, aber diesmal eben riesige Monster. Alien Baltan, Zetton, Gomora und viele weitere sind mit dabei. Ihr füttert und trainiert sie, geht auf Abenteuer und lernt ihre Verhaltensweisen kennen. In Turnieren lasst ihr eure Monster dann gegen Rivalen antreten.

Bildmaterial: Ultra Kaiju Monster Rancher, Bandai Namco, Koei Tecmo